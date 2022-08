Marcia trató de abortar por tercera vez, pero todo cambió gracias a Cáritas: "Maté a mis dos ángeles"

La hija de Marcia nació el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se decretó el confinamiento derivado de la covid-19. Es uno de los 119 bebés que ha salvado el Proyecto Mater de Cáritas Toledo desde su puesta en marcha en 2015, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de madres embarazadas que dudan en continuar con su gestación por sus circunstancias económicas y sociales.

Actualmente Marcia tiene dos hijas. Entre ambas mediaron dos abortos por la situación psicológica por la que atravesaba. Cuando se quedó nuevamente encinta, se planteó volver a interrumpir su embarazo. Pero esta vez el Proyecto Mater esperaba a esta mujer peruana para cambiarle la vida y proporcionarle un futuro con esperanza y con su criatura bajo el brazo.

“Cáritas Toledo ha cambiado radicalmente mi vida para bien. Me ha acercado mucho a Dios, y la verdad que las palabras se quedan cortas con tanto agradecimiento”, ha sostenido en ECCLESIA.

Y es que la vida de Marcia era complicada. Cuando le comunicaron que se había quedado nuevamente embarazada de su hija menor, vivía con su hermana. Estaba decidida a abortar por tercera vez. Buscó a través de Internet ayudas a la interrupción del embarazo aunque, paradójicamente, dio con el Proyecto Mater.

“Yo pensé que me iban a ayudar a abortar, pero fue todo lo contrario. Me llamó Carmen Moreno (responsable del Proyecto Mater) para darme cita. Le expliqué mi situación y lo que quería hacer. Me dijo que este programa buscaba dar una vida al ser humano, no quitársela”.

A partir de ese momento, el Proyecto Mater ofreció ayuda económica y psicológica a Marcia, propiciando un cambio de opinión: “Decidí no abortar porque me pusieron vídeos donde mostraban cómo practicaban el aborto y me dolió ver el daño que hice a mis dos angelitos al abortar”, lamenta.

Cáritas en ningún momento abandonó a Marcia, acompañándola a las citas con el ginecólogo o a las ecografías. Tres años después de aquello, la peruana sigue recibiendo la ayuda de Cáritas proporcionándole alimentos, pañales, guardería o ayuda escolar: “Estoy muy agradecida a ellos”.

También la entidad de la Iglesia trabaja con Marcia para insertarla en el mercado laboral, y está a punto de conseguirlo: “Carmen Moreno me ha hablado de un trabajo y estoy a la espera de una entrevista”, ha detallado.

Pese a las dificultades y al encarecimiento de la vida, Marcia vislumbra un futuro mucho más esperanzador para ella y sus hijas gracias a Cáritas y el Proyecto Mater: “Me veo mejor que en los meses pasados. La marea mala pasó”, dice con optimismo.