La manera de innovar en la asignatura de Religión para que los alumnos estén más motivados: "Es un desafío compartido"

La Iglesia ha convocado un Congreso para afrontar las dificultades que existen para motivar a los alumnos en clase de religión. Carmen Pellicer es pedagoga y teóloga y, en 'Ecclesia Al Día', ha contado las conclusiones que se han extraído de ese Congreso. Realmente el problema de motivación en clase del alumnado es común a todas las asignaturas, pasa igual en Historia, Matemáticas o Lengua, Religión no tiene un problema mayor que el resto.

Es un desafío que "compartimos con los compañeros del claustro y eso hace más necesario una innovación real en la metodología y en las formas de dar las clases", asegura Carmen Pellicer, que añade que el profesorado de Religión es el mejor preparado, sin lugar a dudas, porque nos tenemos que jugar cada día tener clientes y eso quiere decir que "llevamos muchos años en ese trabajo de formación e innovación para seguir atrayendo a nuestros alumnos a las clases de enseñanza religiosa escolar".

¿cÓMO ACTUAR?

Hay que distinguir entre los alumnos de infantil y los de secundaria. En el caso de los alumnos de infantil, elegir la clase de religión es una decisión que no toma él, sino la familia lógicamente. Por lo tanto, en esa decisión pesa mucho la tradición religiosa de esa familia en concreto, aunque Carmen asegura que hay muchas familias que no son necesariamente católicas, pero que coinciden con la Iglesia en la forma de ver las cosas y de vivir la vida con un sentido tan profundo. Por parte de los alumnos de secundaria, en muchos pesa también la tradición familiar, pero ya tienen una edad en la que la decisión depende de ellos y no de los padres, así que el reto es convencerles con nuevas estrategias y herramientas que todavía se desconocen.

Carmen asegura que hay que conocer el nuevo currículum que es muy competencial, fomentar el pensamiento crítico y "hacer un traje a medida a cada alumno que se acerca a nuestras aulas".