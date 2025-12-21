Macario Lázaro, de 'Te invito a cenar': "Para muchos es la única fiesta de Navidad que tienen"

Con la proximidad de la Navidad, afloran multitud de iniciativas solidarias, pero pocas tan especiales como 'Te invito a cenar'. Este evento, que ha sido destacado en el programa 'Mediodía COPE Fin de Semana' presentado por Antonio Herráiz, celebra una nueva edición este domingo en el mirador de Cuatro Vientos, un entorno singular de Madrid. La cena reunirá a más de 1.000 personas sin recursos y contará con la ayuda de cerca de 500 voluntarios para que todo salga a la perfección.

Una cena para la gran familia

El organizador del evento, Macario Lázaro, ha explicado que los invitados proceden de diferentes realidades sociales. Entre los comensales se encuentran "presidiarios que vienen y que salen ese día para cenar con sus familias", personas que reciben cajas de alimentos mensualmente, "enfermos de SIDA" y, en general, "gente ligada a iniciativas sociales y de calidad" a quienes se acompaña durante todo el año. Lázaro ha subrayado que no se trata solo de ofrecer una cena, sino de compartirla, ya que "los voluntarios se sientan a cenar con ellos", rompiendo las barreras de la exclusión.

La clave de la iniciativa es precisamente esa cercanía: mirar a la cara, hablar, compartir y escuchar. El espíritu del proyecto, nacido hace 13 años, sigue intacto. "El origen de esta iniciativa fue el deseo que teníamos de poder celebrar la Navidad con estas personas a las que acompañábamos durante todo el año", ha relatado Lázaro. De esta forma, los voluntarios que mantienen el contacto durante los doce meses celebran la Navidad junto a ellos, mientras otro gran equipo de voluntarios se encarga de cocinar y servir para hacer la velada posible.

Más que dar de comer

Macario Lázaro ha insistido en que el objetivo va mucho más allá de la alimentación. "Al final, lo que se ha convertido es un poco en una gran familia que celebra la Navidad juntos", ha afirmado. La meta es recrear la misma calidez de una cena navideña en casa, donde cada detalle se cuida al máximo. "Lo mismo que nosotros hacemos en nuestra casa, que cuando recibes invitados tratas de que todo sea lo mejor, que la comida sea lo mejor posible, que todo el mundo esté contento y a gusto, pues eso es lo que queríamos hacer con ellos", ha detallado.

Se busca crear un momento que sea, verdaderamente, su fiesta de Navidad. La importancia de esta cena es tal que, para muchos, es la única celebración que tendrán. La expectación es enorme, como ha contado el propio Lázaro a partir de su experiencia personal: "Yo voy una vez al mes a la casa de la Madre Teresa de Calcuta, que tiene una casa de enfermos de SIDA y gente con dificultades cognitivas, e incluso en septiembre u octubre ya te están preguntando por la cena".

Un reto organizativo y humano

Organizar una cena para más de mil personas es un desafío logístico considerable, especialmente cuando no se cuenta con profesionales. "No es sencilla, pero la verdad es que todos los años nos sorprende la buena voluntad de los voluntarios", ha admitido Lázaro. Muchos de ellos repiten año tras año, mientras otros se suman por primera vez. "No somos profesionales, seguro que tenemos que abusar de la paciencia de todos estos voluntarios, pero es un gusto ver cómo participan todos y cómo colaboran para que sea una cena estupenda".

Aunque el menú se mantiene como una sorpresa para los asistentes, la verdadera esencia del evento no está en los platos, sino en la conexión humana. La iniciativa 'Te invito a cenar', promovida por la Compañía de las Obras junto a otras ocho organizaciones sociales, demuestra que el mayor regalo en Navidad es la compañía, convirtiendo una cena en un poderoso acto de dignidad, pertenencia y familia.