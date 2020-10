Los recursos de Cáritas para atender a personas sin hogar, al borde del colapso por los efectos de la pandemia

Los recursos de Cáritas están al borde de la saturación como consecuencia del aumento de las necesidades de la población derivadas de la crisis del coronavirus. Así lo ha denunciado este jueves la ONG de la Iglesia Católica este jueves, 29 de octubre, durante la presentación del informe 'Las personas en situación de sin hogar acompañadas por Cáritas. Contexto en 2019 y durante el estado de alarma y la COVID-19'.

Cáritas ha subrayado el aumento de la presencia de personas y familias sin un techo en los recursos de la Confederación de toda España y ha incrementado la necesidad de plazas en un 25%. De esta manera, la encuesta desvela el impacto que la pandemia está teniendo en la red de acogida a las Personas sin Hogar de Cáritas.

Las plazas han aumentado durante la pandemia en un total de 1.407. Esto significa que, con la aparición de la emergencia, Cáritas está llegando a gestionar un total de 6.855 plazas para atender a las necesidades de PsSH (Personas sin Hogar).

El técnico del Equipo de Estudios y coordinador de la investigación de Cáritas, Thomas Ubrich, ha subrayado que “el coronavirus ha puesto en primera línea la dificultad para el acceso a una vivienda digna y revelado la especial fragilidad de estas personas y la importancia de ese espacio de protección que es el hogar. Esta crisis nos ha hecho conscientes que no podemos vivir sin hogar: necesitamos independencia, de un hogar nuestro, no compartido, seguro y confortable. La vivienda es más que nunca un elemento central de la vida, y en particular frente al coronavirus”, ha añadido.

Los rebrotes de contagio y las nuevas medidas de confinamiento afectan especialmente a los más vulnerables. De ahí la advertencia lanzada por Ubrich de que en esta segunda ola “nuestros recursos están al borde de la saturación, a punto de desbordar nuestra capacidad para responder a las necesidades de las personas sin hogar”.

Por ello, ha reclamado que Cáritas precisa “urgentemente de nuevas medidas, mantener y consolidar las plazas nuevamente creadas, pero, sobre todo, avanzar hacia soluciones permanentes. No podemos olvidar que la vivienda es la primera barrera de protección para preservar la salud, la vida y la dignidad”.