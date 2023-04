Los motivos para ver 'Libres', el documental que da a conocer el día a día en los monasterios de clausura

El sacerdote y delegado de Medios de la diócesis de Getafe, Julián Lozano, ha animado a los cinéfilos visionar la película 'Libres', estranada el pasado 21 de abril en las salas de cine.

La película-documental, dirigida por Santos Blanco y producida por 'Bosco Films' y 'Variopinto Producciones', da a conocer el testimonio de monjes y monjas contemplativos de doce monasterios de clausura de España. Julián Lozano tuvo la oportunidad de acudir al estreno y ahora ha compartido a través de las redes sociales su experiencia.

“Es un regalo, es preciosa, de una belleza tremenda”, ha comenzado exponiendo el sacerdote, quien ha destacado el audio y la banda sonora original de 'Libres', así como el mensaje que pretende transmitir al espectador.

“El contenido nos abre una mirilla y entrar a ver en qué consiste la vida contemplativa de clausura. Cuenta con una treintena de testimonios conmovedores, profundos, de mucha sabiduría de vida humana y espiritual”, ha continuando exponiendo.

Y es el perfil de los monjes y monjas que forman parte de la vida contemplativa en los templos de clausura son muy diversos. Desde personas que se casaron y tienen hijos, pasando por otros que sentían que su vida profesional no les llenaba del todo.

“Algunos entraron muy jóvenes en la vida de clausura, otros incluso viudos. Todos dan a conocer la vida monástica. Os animo a ir a ver la película, a deleitaros con lo que hace Dios en el alma de los hermanos y hermanas de clausura, ver la belleza de la Creación y contribuir con este tipo de producto. Merece mucho la pena”, ha concluido el Padre Julián Lozano en su mensaje.

Las reflexiones de los monjes y monjas de clausura

Además de mostrar su día a día, los protagonistas comparten sus reflexiones sobre la sociedad actual. Según uno de ellos, existe "un gran vacío existencial", mientras que otra constata que la gente vive en una sociedad "súper acelerada en la que no da tiempo a parar" y un tercero lamenta que "el problema hoy es que nadie escucha a nadie". Asimismo, otro de los monjes se refiere al problema de la violencia en el mundo, tanto a las guerras como a la violencia machista.

Frente a esa sociedad "acelerada", los monjes y monjas proponen el "silencio" y la "soledad", y un estilo de vida monástica que definen como "democrática" en la que "todos aprenden de los oficios de los demás" y se "entregan" a la comunidad.

"Somos como la zona verde de las ciudades, que no hacen nada, pero la ciudad se ahogaría si no las hubiese. Te refrescan el alma", asegura una religiosa, al tiempo que otra defiende que no son "un grupo de solteronas" como dijo el Papa. Además, a quienes piensan que están "locos", los protagonistas les aseguran que, por el contrario, son "los más felices y libres del mundo".