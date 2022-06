Los jesuitas lamentan "profundamente" todo lo ocurrido en Melilla: "Es una política migratoria inhumana"

Las obras sociales de la Compañía de Jesús trabajando en la Frontera Sur lamentan profundamente la muerte de, según cifras de las autoridades marroquíes, al menos 23 personas cuando trataban de saltar la valla en la zona de Barrio Chino de Melilla el pasado viernes 24 de junio. En las imágenes grabadas en el lado marroquí de la frontera se aprecia la dureza del dispositivo policial y un trato inhumano para repeler este intento de acceso, hechos preocupantes que pueden suponer vulneraciones de derechos humanos.

Por otra parte, como ha sucedido en situaciones similares previas, en el lado español se observan rechazos en frontera de personas lesionadas, algunas de ellas que podrían ser menores de edad, todas con más que probable perfil de protección internacional.

No more #death at the #borders#Migration policies that fail to provide #safe and #legal paths lead to violence, death and suffering for many.

Is this the #Europe of rights and values we are so proud of? How will we explain what is happening on our borders to our grandchildren? pic.twitter.com/pFIoTUitTZ