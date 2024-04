Los consejos de una influencer para guiar a los hijos durante la adolescencia: "Crecer duele"

La adolescencia es una de las etapas que más cambios experimenta una persona y, generalmente, el que mejores recuerdos genera en el álbum particular de nuestra vida... aunque también habría que preguntárselo a los padres. Y es que hay adolescencias y adolescencias.

Con el fin de orientar a los padres,la influencer Mar Dorrio ha publicado'Adolescencia en clave de Dios', con el que aconseja a padres y adolescentes a afrontar esta etapa de la vida... siempre con la presencia de Dios.

“Es un periodo que tenemos que recorrer todos los padres, porque vienen los miedos, el niño se va y llega la adolescencia, pero si educas a tu hijo para que sea buena persona, lo demás viene solo, será buen estudiante, buena pareja... y si además metes a Dios en la ecuación, además de ser la mejor inversión de su vida será el más feliz porque sabe que no todo pende sobre sus hombros, sino de un Padre que le quiere muchísimo”, ha comentado la autora en 'ECCLESIA al día'.

"Si educas a un niño con presencia de Dios podrá salir de noche y santificar las fiestas"

Para Dorrio, los efectos de educar “en clave de Dios”, tiene unos “efectos increíbles”, ya que prepara al adolescente para esta etapa repleta de cambios, en el que empieza a manejar las redes sociales o la fiesta nocturna empieza a estar presente.“Si piensas que Dios te está viendo, si educas en esa línea tu hijo ya está preparado para Internet porque sabe que hay un Dios presente en su vida. Si educas a un niño con la presencia de Dios podrá salir de noche y santificar las fiestas los domingos. Lo encierra todo”, argumenta la autora de'Adolescencia en clave de Dios'.

Pero para lograr este efecto, explica la influencer, se requiere el esfuerzo de los padres: "Estamos en la rueda de actividades extraescolares, los idiomas, la natación... Y creo que el Señor nos debe mirar desde el Cielo para volver a decir que solo una cosa es importante. Quiero animar a los padres a que prioricen la clave de Dios”, ha subrayado.

'Adolescencia en clave de Dios' también ofrece claves para que los padres lleven con paciencia la adolescencia de sus hijos: “Lo que unen a los padres es la sensación de tener que pedir perdón porque un día me pasé, porque no hice bien algo, no le dejé salir... Cuando te enfadas tienes a tres o cuatro provocando esa ira y, o estás en gracia de Dios, o no tienes poder para que no te lleven los demonios”.

El libro está teniendo una gran aceptación entre los padres y los propios hijos: “Algunas madres que lo han leído me han dicho que se lo ha dejado leer a sus hijos. Mi hija me dijo que eso era bueno porque ya sabe cómo pensamos y lo puede utilizar a su favor. Pero entienden mejor que cuando le digo 'no' a algo, lo hacemos por amor”, ha precisado Mar Dorrio.

El peligro del síndrome de 'Peter Pan': "Crecer siempre duele"

Asimismo, la autora también ofrece pautas para que los padres asuman que su hijo ha pasado la barrera de la infancia a la adolescencia, un periodo que no todos llevan de la misma manera, ya que les invade el síndrome de 'Peter Pan': “La vida tiene sus fases y si eres Peter Pan te quedas solo. Crecer siempre duele. Hay padres que no dejan crecer a su hijo, porque no quieren que pase el tramo en la que los padres son las personas más importantes en la vida de su hijo y cuesta, pero tienes que fijarte en que sino crece se quedan solos, no serían felices”, ha advertido la influencer.

Cuestionada por un modelo educativo que siempre tiene presente a Dios en una sociedad cada vez más secularizada, Dorrio asegura que los ataques a este modelo está fabricando rebeldes en favor de esta causa, también entre los que llegan a la adolescencia: “Es una lucha contra el que te hace burlas, leyes en tu contra, quitarte el título de familia numerosa... la rebeldía natural de la adolescencia es ahora a nuestro favor. Veo a adolescentes revolucionados por apoyar una forma de vida que ahora está siendo dilapidado. La diversidad de pensamiento no se está respetando y se dan cuenta los adolescentes”, ha reflexionado la autora de 'Adolescencia en clave de Dios' en 'ECCLESIA al día'.