Lorca Planes anima a los premiados por el ¡Bravo! a seguir construyendo "una sociedad libre y justa"

El obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes,ha asegurado que los que han recibidoel Premio ¡Bravo!constituyen “una fuente de esperanza” en un contexto difícil para la comunicación debido a factores como “los intereses empresariales, las dificultades económicas, la situación laboral, la creciente dictadura del algoritmo, de la inteligencia artificial o la presión de las redes sociales...”

Unos intereses políticos que, advierte el obispo, “hacen crecer los conflictos, armados o no, en los que la primera víctima es la verdad”, y que como ha recordado, a veces “se paga con la propia vida”.

Lorca Planes, que es responsable de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, ha felicitado a los galardonados en esta edición de los ¡Bravo! Que se han entregado este lunes, 29 de enero, en la sede de la Conferencia Episcopal Española. En su agradecimiento, el prelado ha destacado “la elegancia y la frescura de una comunicación eficaz de la verdad” en los proyectos que han sido reconocidos.

“Nos señaláis un buen camino, ojalá que sepamos seguirlo”, ha deseado Lorca Planes, que ha continuado elogiando el trabajo de los premiados al “hacernos sentir que existe un bien común que podemos alcanzar desde muy diversos ideales o presupuestos vitales. Por eso este día es para nosotros una jornada de alegría, de salir al encuentro, de tomar conciencia de tanto bien como existe en este mundo de la comunicación”.

Por ello, el titular de la diócesis murciana ha animado a los profesionales a realizar “una comunicación plenamente humana, que cree vínculos, que establezca relaciones, que nos permita crecer en humanidad”.

El responsable de la comisión episcopal para las Comunicaciones Sociales ha reivindicado la importancia de este campo en todas sus ramas “para la construcción de una sociedad libre, más sana, más justa, más responsable. Una sociedad en la que la vida progresa hasta hacerse plenamente humana”, y les anima a no desfallecer frente a informaciones “que nos hacen pensar que un mundo mejor no va a ser posible. Es muy doloroso pensar que no se pueda hacer nada”, ha alertado.

Al final de su discurso, Lorca Planes ha recordado a los periodistas que durante este año “han entregado la vida un número tan alto como doloroso de periodistas, por razones de la condición humana y otros, mártires de la verdad”.

“Muchos encontraron la muerte cuando querían ofrecer esa verdad que sostiene la vida. A ellos dedico nuestro agradecimiento y los mantenemos en el recuerdo ante Nuestro Señor. Les homenajeamos con un silencio, un recuerdo, un signo de respeto o una oración”, ha concluido.