Llega el primer festival católico a Toledo que celebra por todo lo alto la fiesta del Corpus Christi: "Más allá del ruido"

Nos encontramos en la semana grande de la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi, el próximo jueves 19, tendrá lugar en las ciudades de Toledo, Sevilla y Granada, la procesión de la Eucaristía, la gran procesión del Corpus Christi.

Para celebrarlo, llega hasta la ciudad manchega la primera edición del festival católico que lleva por nombre 'Más allá del ruido', un evento que reúne a diferentes cantantes y músicos católicos, para celebrar una de las fiestas más importantes que tiene lugar a lo largo del año litúrgico. Participarán, entre otros, Estenez, James Herrera, Shemá, Javier Portela, Siete Días, Kénosis, Aisha Rua, Dom Pro, NFTW y DJ Abraham para celebrar al fiesta del Corpus el próximo sábado 21 de junio.

'más allá del ruido', un festival para celebrar la fiesta de la eucaristía

David Sonseca es colaborador en el festival 'Más allá del ruido' y nos ha acompañado en 'Ecclesia al dia', TRECE, para contarnos todos los detalles sobre cómo nace esta celebración: "Nace por el deseo de dos amigas, Irene Roncero y Pilar Roxó, de evangelizar y llevar a Dios a través de la música. Tendremos actividades para los más pequeños hasta los mayores. Me gustaría hacer también una llamada a los menos creyentes para que se atrevan a acercarse con el corazón abierto y sin prejuicios, para que se dejen sorprender", apuntaba nuestro invitado.

Además, el grupo de cantantes que participarán es muy variado... desde cantautores hasta DJ's, como es DJ Abraham de música electrónica para ilustrar y celebrar una fiesta tan importante como es la del Corpus.

"Con que haya una persona que sienta esa llamada, ya el evento vale la pena. Acudirán muchos católicos pero queremos que vayan también gente que no lo es, que les conmueva una letra, una palabra", continuaba David Sonseca, el colaborador del macro concierto que tendrá lugar el próximo jueves 19 de junio.

Con este titulo lo que me gustaría conseguir es saber discernir qué es lo que Dios nos pide" David Sonseca, colaborador en el macroevento que reunirá a cantantes y músicos católicos, 'Más allá del ruido'

"Me venían a la mente recuerdos del Corpus, de lo que nos acordamos de lo que nos ha hecho felices, cuando hacíamos las alfombras. La ostia consagrada, que es lo que procesiona, es la cabeza del cartel, para que no nos olvidemos de lo que celebramos. Personalmente, me considero un misionero y es gracias a las personas que tienen presente todo esto, por los que sale adelante una iniciativa de este tipo ", continuaba.

Además, el concierto tiene la intención de convertirse en un referente cultural y también espiritual y ese es el motivo por el que se ha elegido ese nombre tan original: "Vivimos muy rápido, sin pensar muchas veces en si lo que hacemos le agradará o no le agradará a Dios. Con este titulo lo que me gustaría conseguir es que sepamos discernir qué es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. La mejor manera de evangelizar no son nuestras palabras, si no nuestros actos" finalizaba el colaborador y responsable del festival 'Más allá del ruido', David Sonseca.