El libro que narra la historia de 91 mártires valencianos durante los años 30: "No son leyendas piadosas"

Con amor en el perdón recoge la biografía de 91 mártires valencianos de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado. Un libro cuya autora, Mª Asunción Sotillos, recoge "el resultado del trabajo de investigación de muchas personas y durante muchos años. No es una obra de ficción, ni se trata de leyendas piadosas".

Desde 2004 trabaja en la delegación diocesana para las Causas de los Santos de la archidiócesis de Valencia, y allí, forma parte del Tribunal o de la Comisión Histórica en varias causas. "Lo que nos ha movido a publicar este libro es dar a conocer a los 91 siervos de Dios cuyo proceso de canonización por martirio en fase diocesana fue clausurado el pasado 22 de enero, fiesta de san Vicente Mártir, en la catedral de Valencia. Encabezado por Miguel Payá Alonso de Medina, vicario general del arzobispado y deán de la catedral de Valencia, este grupo está formado por 66 sacerdotes diocesanos, 8 religiosos y religiosas y 17 laicos y laicas. Todos ellos entregaron su vida en la persecución religiosa que hubo en España en los años treinta del pasado siglo XX".

En el libro, tras el prólogo del cardenal Antonio Cañizares, que titula ‘Los Mártires, memoria histórica de verdad’, hay una introducción de Ramón Fita Revert, delegado para las Causas de los Santos, en la que explica en varios apartados lo relacionado con la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX en la diócesis de Valencia, la recogida de datos sobre los mártires y los procesos de beatificación y canonización por martirio incoados en esta diócesis desde los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad.

Un trabajo fecundo

Según explica en una entrevista a la delegación de medios, "partiendo de la importante documentación recogida desde los años 40 sobre todas las personas que se consideraba que habían sido asesinadas ‘in odium fidei’, por odio a la fe, en la persecución religiosa que sufrió España en la década de los años 30, y que se agudizó claramente a partir del 18 de julio de 1936, en el caso de Valencia esencialmente desde julio a enero de 1937, un equipo de varias personas ha ido recogiendo documentación en diferentes archivos con el fin de ratificar las afirmaciones recogidas".





Este trabajo "ha sido muy fecundo" en su faceta de historiadora, pero reconoce que "como cristiana" ha podido comprobar verdaderos testimonios de fe, esperanza y amor a Dios y a los hermanos en personas, "como nosotros, como puedo ser yo misma. A veces al pensar en los mártires nos vamos varios siglos para atrás y ponemos leones en la escena. No. Como indicaba san Juan Pablo II, el siglo XX fue el siglo de los mártires; el siglo en el que más mártires ha habido hasta ahora".

El texto recoge "testimonios preciosos de cómo estos siervos de Dios, hombres y mujeres como nosotros, respondieron en esos momentos. Testimonios recogidos en esos primeros años de personas que los conocieron y trataron, que fueron testigos de sus detenciones y en algunos casos incluso de su cruenta muerte. Y lo que más me ha impactado, como es lógico, es el amor con el que fueron capaces de perdonar. El título del libro, ‘Con amor en el perdón’ es fruto precisamente de esa reflexión".

Mujeres "decididas y valientes"



De entre todos esos testimonios de este grupo, la autora destaca a varias mujeres "decididas y valientes" que no dudaron en acompañar al martirio a las personas a las que querían. "Es el caso de Julia Mateu Ferrer, que no abandonó a su hija, la beata María Climent Mateu; Pilar Ribas Gravet, quien también quiso acompañar hasta el final a su hermano Pedro, sacerdote; María Marticorena Delgado, que -pudiendo haberlo hecho- no quiso escapar y acompañó a su tío sacerdote y a su hermana cuando salían detenidos; María Ortells Gimeno, que ayudó a varias religiosas facilitándoles alojamiento y compañía cuando estas tuvieron que abandonar sus conventos, que subió serenamente también con ellas en la camioneta que las llevaba al martirio y que curiosamente es la única de ese grupo que todavía no ha sido beatificada".

Destacando un aspecto u otro "podría nombrarlos a todos, porque creemos que, con la ayuda del Señor, entregaron su vida como mártires de Cristo. En este momento en el que parece surgir en muchas personas un odio acumulado durante mucho tiempo es bueno que conozcamos a todas esas personas en las que lo que brilla es el amor y el perdón", concluye la autora de la obra.