La lavandería Alavar, 25 años ayudando a los más vulnerables: "El trabajo es una herramienta clave"

Este pasado domingo se celebró la V Jornada Mundial de los Pobres, y son muchas las iniciativas que la Iglesia en España lleva adelante para ayudar a los más vulnerables. En el programa de TRECE, 'Ecclesia', Álvaro González, ha querido conocer de cerca la empresa 'Alavar', una lavandería industrial impulsada por las Siervas de San José.



Una lavandería que lleva 25 años abierta dando trabajo y formación a personas en riesgo de exclusión social. Susana de Andrés Nieto, sierva de San José y gerente de la lavandería explica que funcionan como “una lavandería normal con nuestros clientes, proveedores, facturación e impuestos, pero a la vez los trabajadores que contratamos vienen de una situación de exclusión y vulnerabilidad social”.

Maite, trabajadora social en la lavandería explica que tienen en estos momentos “unas 15 personas, hay mujeres victimas de trata, de violencia de género, parados de larga duración y personas de etnia gitana”. Maite tiene claro que la “relación de ayuda es muy importante, la confianza, la escucha empática, descubrir que el trabajo es herramienta clave para combatir la exclusión social”.

Pepi, técnica de producción de la lavandería admite que “al principio me costó un poco porque no tenía ni idea, pero gracias a esto logré tener un trabajo estable donde he podido rehacer mi vida. Con los años me conozco todo de la lavandería”.

Antonio, repartidor y ayudante lleva 5 años en la empresa, tres de ellos de inserción y “ya me pasaron a plantilla […] yo quiero jubilarme aquí, no sé si eso es un proyecto de futuro pero estoy muy a gusto y no me pienso ir de aquí”. Giselle, como Antonio, es una de las encargadas de la lavandería: “Cuando yo llegué aquí no tenía ni idea de esto, no me gustaba ni siquiera planchar pero me han dado la oportunidad de aprender, tener confianza y enseñarles a otras personas. Vengo de otro país y me han dado el apoyo en cuanto a la documentación para regularizarme en este país”.

¿Cómo una comunidad religiosa se lanza a montar una lavandería? Susana, la religiosa y gerente de la empresa explica que todo esto “viene de los origines de la congregación que fue fundada a finales del siglo XIX en el taller que tenia la fundadora. Bonifacia Rodríguez de Castro tenia un taller de cordoneria y allí empieza la congregación para dar trabajo a mujeres jóvenes que no tenían trabajo. Nosotras tratando de actualizar ese taller montamos una empresa dar trabajo a personas que están en situación de exclusión”.

Susana recuerda además que “si miras al Evangelio y a Jesús, hay muchísimas personas que Él rescata de situación de exclusión. Es verdad que Él lo hace a través del reconocimiento como Hijos de Dios pero hoy lo hacemos a través de otros medios, incluida la evangelización”.