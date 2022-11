Las diócesis de León y Astorga se unen para reforzar la iniciativa social ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’

Las diócesis de León y Astorga han reforzado su compromiso social a través de la Fundación CALS (Centro Astorgano y Leonés de Solidaridad), puesta en marcha en el año 1985 “como respuesta a una sociedad muy preocupada entonces por los estragos de las adicciones en los jóvenes de aquellos años” y que viene desarrollando su actividad a través de la iniciativa ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’. Un objetivo que se ha concretado con la renovación completa del patronado de la Fundación CALS y el relanzamiento de todos los programas de acción social para afrontar la problemática de las adicciones y “promover el crecimiento humano de las personas con adicción en todas las dimensiones porque no podemos dejar a ninguna persona dentro de laberintos que afecten a su libertad personal” y que hacía visible ayer en un acto público de presentación que acogía la sede de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’ en la capital leonesa y en el que participaban los obispos Jesús Fernández y Luis Ángel de las Heras, junto con representantes de las dos diócesis y patronos de la Fundación CALS .

Caminar juntos

El obispo de León, el padre Luis Ángel de las Heras,quiso destacar la voluntad de los dos prelados, legionense y asturicense, para visibilizar “este caminar juntos de las dos diócesis de Astorga y León, que hemos comenzado recientemente un nuevo centro de estudios conjunto, el ISTAL, en este nuevo caminar en este compromiso de las dos diócesis, y ahora también lo hacemos con este proyecto de la Fundación CALS, al que queremos dar un nuevo impulso como cuando surgía allá por el año 1985 para responder a esa realidad de deshumanización de las adicciones y porque nos preocupa este tipo de atención a las personas como Iglesia samaritana que quiere salir al paso para atender a aquellos que más necesitados están en cada momento”.

El prelado legionense hizo especial hincapié en la labor que en este sentido se viene desarrollando desde Cáritas y desde la Delegación de Misión Samaritana “con una sensibilidad especial en las dos diócesis, preocupados desde el espíritu evangélico por la atención a las personas y con este mensaje de que siempre hay una salida, en especial cuando una persona o unas personas, unas familias están afectadas por la drogadicción”. Y para subrayar la empatía por las familias afectadas por esta lacra, el pastor diocesano de León recordó sus años iniciales como párroco en la década de los años 90 en el barrio madrileño de Vallecas “donde comencé un proyecto para atender a toxicómanos y aquella experiencia marcó también mi vida por lo que este proyecto tiene para mí un interés particular, y creo que ante este problema podemos hacer una gran labor porque he visto cómo personas, de estas desechas y no ser nada, levantarse y volver a ser personas porque hay salida de la droga, y Proyecto Hombre es un proyecto que ayuda realmente a salir de la drogadicción, y los valores que promueve Proyecto Hombre y lo que promueve la Iglesia convergen en esta iniciativa de ayudas a las personas y a sus familias”.

Para el obispo de Astorga, Jesús Fernández, “estos 41 años de la Fundación CALS es un momento para agradecer a todos los que impulsaron esta iniciativa, a esa respuesta de la Iglesia ante los efectos nefastos de la droga en aquellos años, pero ahora aparecen nuevas adicciones, derivadas del uso del móvil, de los dispositivos electrónicos, adicciones que degradan a las personas y le quitan libertad y dignidad, y por eso desde la Iglesia, empeñados en hacer frente a esta lacra, seguimos planteándonos la ayuda”. “Necesitamos colaborar todos para que esta conciencia frente a las adicciones crezca y para hacer realidad el lema de esta campaña, siempre hay una salida, como la que ofrece este consorcio de la Fundación CALS con Proyecto Hombre para prevenir, tratar y erradicar la adicciones”, aseguró el obispo asturicense, quien recordó una reflexión del Papa Francisco sobre la problemática de la adicciones “sobre raíces culturales profundas en un clima secularizado marcado por el capitalismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío existencial y la precariedad de los vínculos”.

Junto a esta presentación pública, los obispos de Astorga y León remitirán una carta informativa a los sacerdotes y a las comunidades cristianas de sus respectivas diócesis para dar a conocer el trabajo de la Fundación CALS y las iniciativas de ‘Proyecto Hombre Bierzo-León’, que están llevando adelante un equipo de veinte profesionales y que el año pasado atendió a mil doscientas personas tanto en la sede de la Avenida Padre Isla, en León, como en el Centro de Día de Fuentesnuevas en Ponferrada y en la comunidad terpeútica de la capital berciana.

Toda esta labor fue reconocida por los dos obispos que además quisieron remarcar “el papel que en este proyecto han de tener los evangelizadores porque si estos son los males que están en el fondo, al evangelizar, al anunciar un Dios que es providente, al anunciar el Evangelio del amor, de la relación social, de la dignidad de la personas, la hacer eso cada día están trabajando y preparando el terreno para que no aparezcan estos efectos tan perniciosos de las adicciones”.