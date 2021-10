Las diócesis en España se preparan para celebrar 'Holywins', la fiesta de la santidad que celebra la vida

“Holywins” es un juego de palabras que significa “la santidad vence” y, evidentemente, la similitud fonética con la palabra “Halloween” no es casual. Esta celebración ha ido perdiendo, con el paso de los años, su relación con la fe cristiana, y su forma de plantear la vida y la muerte, el bien y el mal, son completamente distintas.

Es por eso que desde hace doce años, la diócesis de Alcalá de Henares festeja “Holywins” donde se anima a los niños y adolescentes a participar en juegos, testimonios y canciones vestidos de sus santos preferidos, con el objetivo de conocer más sus vidas ejemplares y recordar el llamado a la santidad que Dios hace a todos los católicos.

Esta iniciativa nació en la diócesis de París en el año 2002 y en 2009 llegó a España en la diócesis de Alcalá de Henares. Holywins tiene la pretensión de ayudar a reforzar la fiesta cristiana de Todos los Santos, ante el eclipse cada vez mayor que está sufriendo por la potente implantación de la fiesta pagana de Halloween.

Alegría y esperanza en el Día de Todos los Santos

Aunque Halloween significa “vispera de Todos los Santos”, actualmente esta celebración no tiene ninguna relación con la fe cristiana. El objetivo es devolver a este día su verdadero sentido y celebrar a todos aquellos que siguieron heroicamente a Jesucristo, con una luminosa fiesta de Todos los Santos que desborde alegría y esperanza.

También este año, la diócesis de Alcalá de Henares ha llamado, “frente a los disfraces de los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades los 31 de octubre, a transmitir un mensaje: la vida es hermosa y su meta es el Cielo”. Cada vez son más las diócesis que se han apuntado a 'Holywins' y festejan esta celebración.

Las diócesis de Córdoba y Coria-Cáceres también se han apuntado a 'Holywins' este año. En esta última, el próximo domingo 31 de octubre, a las 17:30 horas en el Centro Parroquial Jesucristo Resucitado de Cáceres, los niños están invitados a disfrazarse de su santo favorito en “¡La Santidad Vence!”: HOLYWINS. Primero se celebrará la Eucaristía y a las 18 horas será la fiesta al aire libre con todas las medidas anti-covid. Habrá cantos, juegos y concurso de disfraces.

El objetivo de esta actividad, organizada por la Delegación de Familia y Vida, es recuperar el significado de la Fiesta de Todos los Santos y realizar una catequesis en familia. De esta forma, niños y adultos se acercan a la vida de los santos, conocen su vida y sus obras.

31 de octubre de 2021. Holywins: «La santidad vence» - Vigilia de Todos los Santos en Alcalá de Henares - https://t.co/EHnQyRETBMpic.twitter.com/6ALbK7yAnm — Obispado Alcalá (@obispadoalcala) October 19, 2021

El programa para 'Holywins' en la diócesis de Alcalá de Henares

Según ha informado la diócesis de Alcalá de Henares, este año la celebración iniciará para los niños a las 17, quienes serán acogidos en la Plaza de Armas del Palacio Arzobispal con juegos y talleres por edad. A las 18:30 se realizará una procesión hasta la Catedral y una oración. A las 19:30, niños, jóvenes y adultos podrán participar a la Santa Misa presidida en la catedral por el obispo de Alcalá, Mons. Juan Antonio Reig Pla.

A las 20:30 se celebrará una Vigilia de evangelización y a las 22:00 se trasladará el Santísimo Sacramento hacia la Plaza de Armas del Palacio Arzobispal donde los fieles podrán adorar y alabar a Jesús Eucaristía y escuchar testimonios relacionados con esta fecha.

También desde la diócesis han recomendado para esta fecha consultar la iconografía de algunos santos como Teresa de Jesús, Tomás Moro, Francisco Javier, San Juan Pablo II o Teresa de Calcuta.