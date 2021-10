Por qué Todo Los Santos es mejor que Halloween por mucho que te digan lo contrario

Ay, Halloween, Halloween... Con lo bonito que es nuestro Todos Los Santos de toda la vida... Que no digo yo que disfrazarse y comer chuches como si no hubiera un mañana no tenga su gracia. Pero, vamos, que no nos hace falta importar tradiciones, que aquí las tenemos. ¡Y bien bonitas! Flores para nuestros difuntos, dulces en nuestra mesa y, en los cementerios, visitas a tumbas ilustres, la lectura del Tenorio y, como no, el recuerdo a nuestros seres queridos.

Para los cristianos, Todos los Santos es la fiesta de todos aquellos que ya gozan de la visión de Dios, que ya están en el cielo. Aquí, en la tierra, nos reunimos con la familia y recordamos a los que ya no están. En las tumbas no faltan las flores. Rubén Cebollero, presidente de la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón, asegura que ésta es la fecha en la que más flores se compran, “en torno a un 30% de las ventas de todo el año”. Además, las ventas comienzan el fin de semana anterior y se prolongan hasta Todos los Santos, por lo que el volumen de días también es mayor que en otras fechas señaladas.

Llevar flores a nuestros difuntos forma parte de la tradición de Todos los SantosAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA









Los ramos más tradicionales son los de claveles, especialmente rojos. “También se usa mucha planta anastasia, crisantemos y flor variada”, detalla Cebollero, quien asegura que además de la flor cortada también se demanda mucha flor artificial, que perdure en las tumbas.

Pero las posibilidades son infinitas. Porque lo que te gusta en vida, tus seres queridos te lo siguen llevando a la tumba. Así, hay encargos “entrañables”, como el de una familia amante del rock que compra rosas negras. O también “un cliente que siempre le lleva flores a un amigo suyo y que pide que metamos dentro del ramo una botella de cerveza, que es lo que bebían juntos”.

DULCES DELICIOSOS

Frente a las calabazas de Halloween, desde aquí reivindico nuestros dulces. ¿Quién puede resistirse a unos buñuelos rellenos de nata, trufa o crema? ¿Y qué me decís de los panelletes, con su base de mazapán? El de piñón y el de almendra son los más populares, aunque también los más caros. Sin olvidarnos de los Huesos de Santo. Esa mezcla de almendra y azúcar...

Aunque en esto, como en todo, también hay fantasía, como nos explica Ramón Sorroche, presidente de la Asociación Provincial de Confitería y Pastelería. “Hay trufas con sabores como mango, fresa, mandarina… cada obrador innova para no quedarnos estancadoS, hay que estar en vanguardia para poder seguir vendiendo”, asegura.

Los panellets empiñados son uno de los dulces más apetitosos de estas fechasBOMBONERÍA ORO





Renovarse o morir. Porque estos dulces no son baratos. “La almendra está muy cara y el piñón ronda los 80-90 euros el kilo”, relata. Si a eso le sumamos la subida de la luz... La cosa se complica. Por eso también se hacen surtidos de sabores. Porque lo importante es que la tradición no se pierda. “Es un artículo de lujo, si antes te pedían una bandeja de 24, ahora te la piden de 12”, lamenta.

EL CEMENTERIO, MUCHO MÁS QUE TUMBAS

Con el estómago lleno de estos ricos manjares, nos vamos al cementerio donde, además de recordar a nuestros seres queridos, podemos revivir otra de las tradiciones más típicas de estas fechas: la lectura dramatizada del Tenorio. Este domingo 31, a las 19,00h, la Escuela Municipal de Teatro se sube a este peculiar escenario.

En el Antiguo Cementerio de Torrero, el alumnado de segundo curso se mete en la piel de Don Juan Tenorio, Luis Mejía o Doña Inés. Una experiencia que comenzó en 2008 y que tiene mucho éxito. En algunas ediciones, “se han superado las 400 personas en el público, como actuar en el Teatro Principal”, explica la actriz y directora teatral Blanca Resano, responsable de esta iniciativa.

Visitar el cementerio de noche tiene un encanto especialAYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA









Teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes tienen en torno a 17 años, es “una experiencia apasionante”, sobre todo porque se desarrolla en un sitio donde “el silencio, la oscuridad al aire libre, dan un clima y una escenografía rodeada de nichos” que la hacen irrepetible. “Creo que los espíritus y las almas de quienes nos han dejado están de alguna manera con nosotros en esta lectura del Tenorio”, relata.

Pero hay más. El cementerio es el epicentro de una programación cultural que incluye un homenaje a las personas fallecidas este viernes, día 29. La comitiva municipal visitará espacios significativos del camposanto y honrará a quienes están allí enterrados.

Además, habrá música. El 1 de noviembre, el día grande, la Banda del Club Social de empleados del Ayuntamiento de Zaragoza tocará a las 10,30; a las 11,30 lo hará la coral del Club Social de Empleados del Ayuntamiento; y a las 12,30, por un lado la Escolanía de San Antonio de Padua y, por otro, Selma García al arpa junto al barítono Thomas Hansen.

DE PASEO CON LOS DIFUNTOS

Desde ya puedes visitar el Altar de los Muertos, en la capilla Yarza. Es una iniciativa de la Asociación “México lindo” y la Casa de las Culturas de Zaragoza, al más puro estilo de la película Coco. “Es un altar muy colorido, con fotos de personas fallecidas, con distintas alturas que simbolizan el cielo o el purgatorio, explica Elena Cárdenas, responsable de la Difusión Sociocultural del Cementerio. Allí no faltan las calaveras, las catrinas e incluso una representación de Frida Khalo. “Mientras en buena parte del planeta esta fecha está marcada por la tristeza y las lágrimas, en Méjico son días de fiesta y colorido”.

El Altar de los Muertos se puede visitar en la capilla YarzaELENA CÁRDENAS









Y es que el cementerio son mucho más que tumbas. “Formamos parte de la ciudad y queremos que la gente venga a visitarlo sin asociarlo solo a la perdida de un ser querido”, ya que esta infraestructura es también “un museo al aire libre, con multitud de panteones y esculturas de importante valor artístico y donde se puede difundir la cultura funeraria o los tipos de enterramiento”, asegura.

Porque, sin caer en la frivolidad, esta es la fiesta del cementerio. Por ello, si te atreves, puedes descubrirlo a través de una de las visitas teatralizadas que lleva a cabo Gozarte los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre. En ellas podemos pasear entre las tumbas y disfrutar de una noche mágica de historia, arte, leyendas, tradiciones, músicas y versos.

Los difuntos ilustres cobran vida en las visitas teatralizadasGOZARTE









“No queremos que asuste, que sería muy fácil hacerlo, queremos recuperar la normalidad con la que lo visitaban nuestras abuelas”, explica Carlos Millán, gerente de Gozarte. Durante el recorrido, se descubren las historias de ilustres, como Joaquín Costa o el jotero José Oto. A su alrededor, los personajes cobran vida y nos contarán su propia versión de lo que les sucedió. “Tiene un punto lúdico y divertido, para nada irrespetuoso”, concluye.

Y ahora qué... ¿Sigues prefiriendo Halloween?

