José María Calderón sobre la campaña del Domund 2022: “Hemos hecho un gran movimiento misionero”

“Estoy muy contento porque he visto que en todas las delegaciones de España se ha trabajado mucho, han hecho la presentación, han tenido vigilias… Creo que hemos hecho un gran movimiento misionero”, estas fueron las primeras palabras del director nacional de OMP, José María Calderón, en su entrevista en El Espejo de COPE, coincidiendo con que la Iglesia celebró este domingo la Jornada Mundial del Domund.

¿Sabes cómo gestionamos tu donativo? Si tienes poco más de un minuto, Isabel Santiago, responsable de administración de Obras Misionales Pontificias de España, ¡te lo cuenta en este vídeo! #Domund2022pic.twitter.com/ui1dljvPM3 — OMP España (@OMP_ES) October 24, 2022

Respecto a la primera edición de los premios misioneros de OMP indicó que estaba “muy satisfecho”. Añadió que “es fácil que esto salga bien cuando hay gente de una categoría como la que estaba recibiendo los premios. Dos misioneros que han estado secuestrados en África por los yihadistas, uno 2 años y la otra 5 años y medio. Ya con ese historial seguro que el acto es bonito, es tierno y es emocionante”, refiriéndose a Gloria Cecilia Narváez y Pierluigi Maccalli. De Ana Álvarez de Lara explicó que “es una mujer que ha entregado la vida y sus capacidades aquí en España para dar a conocer,ayudar a los misioneros, por hacer la piel de los españoles más sensibles a las necesidades de los misioneros. Estoy muy contento, pero era fácil, Dios nos lo ha puesto muy fácil”.

Durante la presentación de dicho acto Calderón indicó que España es el segundo país que más aporta a las misiones y que no se trata solo de una limosna, sino de ser cómplices y de participar en la misión de la Iglesia. “No estoy pidiendo una limosna, un acto de caridad. La iglesia es responsabilidad de cada uno de los cristianos. Está muy bien que yo me preocupe de mi diócesis, de mi parroquia porque ahí vivo mi fe. Pero la Iglesia entera me involucra, me interesa y me emociona. Tengo que sentirme responsable de la Iglesia que es mi madre, que es mi hermana, que es mi compañera de viaje, la me que me santifica, por eso me siento hermanado con los cristianos que están en todo el mundo”.

“Tamara Falcó es el ejemplo de una mujer que está dando la cara por Jesucristo en un ambiente hostil”

El director nacional de OMP indicó que "también estamos evangelizando cuando estamos llevando a Cristo a través de los medio de comunicación. Por ejemplo este año el pregón lo ha dado Tamara Falcó. Evidentemente Tamara no es un ejemplo de misionera en África o en Asia, pero es el ejemplo de una mujer que está dando la cara por Jesucristo en un ambiente hostil, que es los medios de comunicación que no son cristianos. Cuando vivimos la fe con autenticidad, con valentía, sin acobardarnos, sin sentirnos menos, estamos mostrando el rostro de cristo y somos misioneros”.

Por último al ser cuestionado sobre cómo se puede ayudar a los misioneros, afirmó que “hace falta mucha oración porque hay cosas que no se solucionan solo con dinero. Cuando hay un misionero que está desanimado, que se siente fracasado porque no ve frutos a su trabajo, necesita que recemos mucho por él y que estemos con él. Eso es lo primero. Lo segundo es nuestra ayuda económica, que no es un mero acto de caridad, una mera limosna, es sentir la responsabilidad de la Iglesia. Yo animo a todo el mundo a que se metan en la web domund.es, allí vienen todas las fórmulas para ayudar económicamente”.