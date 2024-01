José María Calderón, renombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias España

José María Calderón Castro ha vuelto a ser nombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias España para el próximo quinquenio. Ya es director de esta institución misionera desde 2019.

Tras conocer su nombramiento, José María Calderón ha hecho esta declaración a la página web de Obras Misionales Pontificias: “Este año 2024, si Dios quiere, cumpliré 35 años de sacerdote. En estos años he tenido muy diferentes cargos y responsabilidades. Nunca he dicho que no a algo que mis superiores me han pedido, nunca he pedido a mis superiores algún cargo… Ahora la Iglesia me pide que vuelva a ser director en España de esta institución pontificia… ¡no voy a decir que no! Digo que sí, no porque, aunque muchos piensen que es un servicio con mucha responsabilidad y con mucho prestigio, yo lo vivo como una oportunidad de servir a la Iglesia y no de servirme de ella. Es una alegría trabajar al servicio de los Territorios de Misión, las Iglesias jóvenes que hay por el mundo. Una alegría, saberme instrumento para que los cristianos de España muestren con su oración, su sacrificio, su entrega a la animación misionera, su donativo, el amor a Cristo y a su Iglesia que es católica, que es universal”.

Una vida entregada a la misión desde la retaguardia

José María Calderón Castro nació en Madrid en 1963. Ordenado en 1989, ha ejercido su ministerio sacerdotal en diversas parroquias de la diócesis de Madrid. Se licenció en Teología - especialidad en Moral -, y ha sido, entre otras muchas tareas, consiliario diocesano de Acción Católica, consiliario diocesano de Manos Unidas y, desde 2007, delegado episcopal de misiones y director diocesano de OMP de Madrid.

Muy vinculado al mundo misionero, ha colaborado con las Misioneras de la Caridad como capellán y confesor, y desde 2023 como coordinador internacional del Movimiento Corpus Christi, fundado por Madre Teresa de Calcuta para sacerdotes diocesanos. Ha tenido experiencias misioneras de verano con jóvenes en países como Etiopía, Cuba, Sierra Leona, Rumanía, Ghana, Mozambique…En 2019 fue nombrado director nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), la institución de la Santa Sede encargada de promover entre las comunidades cristianas el espíritu misionero y de canalizar las aportaciones de los fieles de todo el mundo hacia los territorios de misión.

En 2020 fue nombrado miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en representación de los directores nacionales de OMP de todo el mundo. En 2022 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de Domus Missionalis (Casa Misional) que sostiene los colegios misioneros de Roma, donde viven 500 jóvenes de los territorios de misión. Cinco años después de su primer nombramiento como director nacional de OMP, la Santa Sede vuelve a confiar en él para seguir al frente de la institución un quinquenio más. En este tiempo ha impulsado especialmente la comunicación institucional de Obras Misionales Pontificias - con la renovación de la identidad corporativa y una apuesta por los medios de comunicación -, y la vocación misionera, especialmente entre los jóvenes.

Durante su mandato se han instaurado los premios misioneros anuales Beata Paulina Jaricot y Beato Paolo Manna para reconocer la labor de los misioneros y las instituciones que las apoyan respectivamente. Además, en estos cinco años, han tenido lugar eventos misioneros tan importantes como el Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa para 2019; y el año 2022, en el que se celebraron varios centenarios misioneros bajo el lema “A hombros de gigantes” - entre otros, el 200 aniversario del nacimiento de la Obra de la Propagación de la Fe, y los 100 años de la asunción de las Obras Misionales como Pontificias -.