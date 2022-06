José Luis Retana, obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo: "Desde nuestra fe entendemos que la vida es sagrada"

José Luis Retana, obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, asumió su cargo hace ahora seis meses. La particularidad de este nombramiento es que por primera vez estas diócesis serían gestionadas de manera conjunta, algo que supone una dificultad añadida, debido a la falta de vocaciones, la despoblación y la elevada edad de los sacerdotes.



En una entrevista concedida a la Gaceta de Salamanca, el prelado indica que “no tuvo nada que ver” sobre la solución salomónica de unificar las dos diócesis. “Sí puede haber una lógica en mi elección, ya que yo he vivido veinte años en Salamanca contando los que estudié. También he tenido a los seminaristas de Ciudad Rodrigo. El porqué se ha tomado esta decisión no lo sé”, aclara Retana.

En referencia a la escasez de vocaciones, el obispo ha afirmado que “una vocación al ministerio sacerdotal hoy en día es un milagro. En el mundo actual se organiza la vida al margen de Dios. En una sociedad así, el que surja una vocación es una dificultad muy grande”. Retana ha señalado que “estamos acostumbrados a una sociedad muy clerical” en la que los sacerdotes tienen que hacerlo todo. “Estamos acostumbrados a que en cada pueblo de 200 habitantes haya un sacerdote cuando el cura tiene 6, 8, 10 o 12 pueblos. Los sacerdotes debemos cambiar la mentalidad, pero también la sociedad”, apuntilla.

Al ser cuestionado por si la Iglesia debería plantearse ampliar el sacerdocio a las mujeres, el prelado ha explicado que para la Iglesia “es un tema cerrado por la distinta posición de los papas”. Ha indicado a su vez que “nadie trató como Jesucristo a las mujeres con tanto afecto y ternura en un tiempo en el que las mujeres eran nada. Es una cuestión cerrada dentro de la Iglesia. Otros ministerios sí, pero no el sacerdotal”.

Soluciones ante la falta de vocaciones

En cuanto a las posibles fórmulas para intentar resolver el problema de las vocaciones, ha informado de que ha mantenido varias reuniones con los jóvenes que forman la Pastoral Juvenil, donde se planteaba realizar una Pastoral de Infancia que abarcase gente aún más joven. “Es difícil atraer a los de 18 años si ya se han desmarcado de la Iglesia y planteamos un proceso más largo a través de la metodología de los campamentos”.

Sobre el planteamiento de eliminar el celibato para los sacerdotes, Retana ha expuesto que “en Rumanía se pueden casar y el problema es el mismo”. Además de eso, el prelado ha justificado que “no vamos a bajar el nivel de exigencia para que la cosa se arregle. Vamos a subir el nivel de la calidad humana, espiritual y de fe”.

"Desde nuestra fe entendemos que la vida es sagrada"

Los últimos cambios legislativos van en contra de la doctrina de la Iglesia como son el aborto y la eutanasia.En referencia a esto, el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo ha indicado que “no podemos estar a favor de estas leyes” porque “desde nuestra fe entendemos que la vida es sagrada. Nosotros no podemos decidir sobre la vida de otra persona, ni sobre la nuestra. Es sagrada porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es nuestra fe y lo que predicamos. Defendemos la vida. No es de recibo ser capaces de eliminar una vida humana y que a un animalito haya que ponerle en la cuna”.

Ante la polémica de que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres, Retana afirma que “tienen que pedir permiso a sus padres para ir a una excursión y sin embargo, no lo necesitan para abortar, es algo tremendo. En Plasencia pusimos en marcha el ‘Proyecto Raquel’ para ayudar a sanar a todas las personas que han participado en un aborto. En general, tenemos que hacer un esfuerzo de educación, no solo para la vida, sino para la vida buena”.

Por último, José Luis Retana ha tratado el tema del nuevo proyecto educativo del Gobierno. Ha afirmado que “el proyecto presentado desde la Conferencia Episcopal” es “un currículum bastante interesante y transversal que podía ser aceptable”. Además se ha preguntado cómo podemos educarnos en la Historiateniendo en cuenta solo los últimos años, sesgados y dependiendo de cada comunidad autónoma. “La Historia está para saber lo que el hombre ha sido, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Uno entiende la vida conociendo la Historia, pero no reduciendo la dimensión social y espiritual del hombre”.