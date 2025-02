José Cobo reclama abordar el drama de las migraciones sin ideologías: “La fe lo primero que hace es mirar a los ojos de la gente"

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha remarcado que el drama de la migración ha de afrontarse “desde la fe” y “no desde la política”. Así lo ha expresado durante la entrevista en el programa 'La Gran Pregunta' de TRECE, donde el también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española ha reclamado a la sociedad la acogida y la integración de las personas migrantes.

“La ideología no mira a las personas, la fe sí, lo primero que hace es mirar a los ojos de la gente. Desde la fe tenemos que afrontar la migración, no desde la política. El migrante no es un número, y si vienen aquí es por algo”, ha expresado.

A juicio del cardenal Cobo, el primer paso que debe darse una vez llegan los migrantes a nuestras costas es “mirarles a los ojos y acoger al que llama a la puerta porque se está muriendo”. Una vez logrado este punto, el titular de la archidiócesis madrileña ha reclamado “hacer una política donde el migrante tiene derechos, no es un número, es un ser humano, hagamos una política mirando a los ojos y en tercer lugar apoyemos a que haya un pacto migratorio en Europa”, ha sostenido.

En el caso de España, hasta donde llegan miles de migrantes cada año jugándose la vida en el Atlántico y en el Estrecho, y en muchos casos cuenta con el rechazo de algunos ámbitos sociales, el cardenal Cobo ha llamado a reflexionar para entender que si no fuera por estas personas, el país económicamente estaría en peor situación.

“¿Quien cuida de nuestros niños y mayores, quien hace las cosas que necesitamos? Pues ellos. Hay un doble juego de que no vengan o que vengan a lo que yo quiero”, ha lamentado.

¿Viajará el papa a canarias?: "Cualquier día puede decir que viene..."

En este punto, Jesús Avezuela (presentador de 'La Gran Pregunta') ha preguntado directamente si el Papa Francisco visitará Canarias para conocer la labor que desempeña la Iglesia con los migrantes, tal y como el propio Jorge Mario Bergoglio ha expresado públicamente en varias ocasiones en los últimos meses.

El cardenal Cobo ni confirma ni desmiente, pero confía en que la visita se produzca antes o después: “Lo tiene encima de la mesa y se lo repetimos. Dice que posiblemente, no dice ni 'sí' ni 'no'. Cualquier día puede decir que viene a Canarias porque los viajes que hace así ha sido de la noche a la mañana”, ha explicado el arzobispo de Madrid.

"Cuando estoy a favor de acoger al inmigrante, ¿eso es de izquierdas?"

Y es que el Papa Francisco ha mostrado siempre una gran preocupación por los desafíos a los que se enfrenta el mundo, como el propio drama migratorio, el cambio climático o la justicia social. Preocupaciones que han utilizado algunos en la Iglesia y fuera de ella para calificar las posiciones del Pontífice argentino como “de izquierdas”.

Una consideración a la que responde José Cobo recalcando que el Papa “ve los problemas que hay y los analiza no con la política, sino con el Evangelio”.

Para la Iglesia, ha hecho hincapié el arzobispo de Madrid, “la presencia social no es algo tangencial, está llamada a estar presente en la sociedad. No es ni de izquierdas ni de derechas, es la misión del Evangelio. El Papa busca dar respuestas a los grandes retos que tiene muestro mundo y hacerlo desde la Iglesia samaritana, empezando por los más pobres”, ha añadido.

Una opinión que también sirve al propio Cobo para hablar de sí mismo y de sus posiciones: “A mi cuando me dicen es que estás en contra del aborto, yo he acogido en casa a mujeres que están en peligro de gestación para no solo hablar, sino hacer gestos. ¿Eso es ser de derechas? Cuando estoy a favor de acoger al inmigrante, ¿eso es de izquierdas? Vamos partido a partido, cada caso vamos analizando conforme el Evangelio”, ha subrayado.