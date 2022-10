Jesús Pulido, obispo de Coria-Cáceres, alaba la labor de los misioneros: "Son personas de fe auténtica"

La diócesis de Coria-Cáceres se unirá este domingo, 23 de octubre, a la celebración de la Iglesia universal del DOMUND, que este año se vive bajo el lema, “Seréis mis Testigos", para rezar y ayudar a la actividad misionera de la Iglesia católica.

Para el obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, quien estaba presente por primera vez en esta presentación a los medios de esta jornada tan especial para la Iglesia, “la misión es una labor de todos, aunque no todos podemos ir a los países de misión, los misioneros nos representan”:

El lema de este año está extraído del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones 2022. El Papa, a su vez, toma estas palabras del último diálogo de Jesús resucitado con sus discípulos, previamente a su Ascensión al cielo: “El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y recibiréis su fuerza, para que seáis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra” (Hch. 1,8). La fuerza del Espíritu Santo hace llegar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra a través de los que “son testigos”.

Jesús Pulido ha destacado que el Papa utilizar el vebo “Ser”, porque “ser testigo es dar testimonio, no a tiempo parcial, sino dar la vida entera”. “Los misioneros no van buscando una promoción personal, ponen en riesgo su propia vida”. Y ha recordado que “no seremos del todo cristianos mientras no seamos testigos, no seremos verdaderamente discípulos de Jesús hasta que no seamos sus misioneros. La Iglesia renace en las misiones”.

La importancia de la labor misionera no es sólo la de “dar testimonio”, sino la de “ser testigo” de Jesús y su buena noticia para el mundo. De aquí el reconocimiento que a todos los niveles de la sociedad tienen los misioneros, porque encarnan, viven, en sí mismos el Evangelio.

El obispo ha recordado que, en nuestra sociedad, “que arrincona la manifestación de la fe y se organiza sin tener en cuenta a Dios, es más fácil y está mejor visto confesarse ateo públicamente que decir que uno es creyente”. Y ha alabado la misión de los misioneros, “personas de fe auténtica”.

El trabajo de la diócesis de Coria-Cáceres con las misiones

La diócesis de Coria-Cáceres aporta a esta labor misionera de la Iglesia 51 misioneros, repartidos por todos los continentes. (África 9, Asia 2, América 32, Oceanía 2 y Europa 6). 26 son mujeres y 25 hombres. Entre ellos 3 familias del Camino Neocatumenal de las parroquias de Fátima y San José.



La colaboración económica es realmente importante. En determinadas zonas del mundo hay Iglesias jóvenes que, fundadas por los misioneros, están aún en crecimiento y no son autosuficientes ni humana ni económicamente. Son los llamados “Territorios de misión”. Para poder asegurar su presencia, desarrollo y arraigo, el Papa cuenta con la ayuda de los que colaboran con Obras Misionales Pontificias en el Domund. El dinero se reparte de una forma equitativa entre todos ellos para garantizar que reciban una ayuda anual de la Santa Sede.

Hay 1.117 diócesis consideradas de misión. Constituyen un tercio de las diócesis de la Iglesia universal. Estos Territorios de Misión ocupan el 37,67% de la superficie de la tierra, y en ellos vive el 40% de la población mundial. Gracias a la generosidad de los españoles, segundo país del mundo que más recauda, en 2021 se obtuvo para las Misiones 12.943.508,27 €, solo por detrás de Estados Unidos cuya recaudación alcanza los 20 millones de euros, e Italia en tercer puesto con 4 millones de euros.



El dinero se recauda en la colecta de la Jornada del Domund de este domingo 23, y donativos periódicos, herencias, etc., a lo largo del año. La diócesis de Coria-Cáceres recaudó 85.854,13€. Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y la promoción social que hacen los misioneros. Supone 10.000 euros más que el año anterior.