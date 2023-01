La Iglesia refuerza sus centros de acogida "para dar calor" ante la bajada de las temperaturas

Cuando parecía que el frío no iba a llegar nunca, las borrascas Gérard y Fien están sumiendo esta semana a España en un temporal de nevadas, lluvias, oleaje y viento. Los problemas han salpicado ya este lunes a todo el territorio nacional, con avisos en las diferentes regiones y una especial incidencia en el norte peninsular. En previsión de estas bajadas de temperaturas, la Iglesia no solo no cierra las puertas, sino que se refuerza para acoger a las personas sin hogar que viven en las calles.

Un ejemplo de esta labor es Cáritas diocesana de Mérida-Badajoz, que ha anunciado que reforzará los Centros de Emergencia para dar cobertura a las personas en situación de grave exclusión social que, durante los meses de invierno, ven resentida considerablemente su situación social y de salud y que puedan tener un lugar donde resguardarse de las inclemencias climáticas.

Un nuevo camino

Desde el 1 de diciembre 2022 hasta día de hoy, los centros de emergencia han atendido a un total de 74 personas, 44 en la ciudad de Badajoz, que cuenta con 26 plazas, y 30 en Mérida, que dispone de otras 20 plazas. El índice medio de ocupación es del 95% en ambos centros. Durante este mes y medio han sido 9 personas las que han tomado la decisión de salir de la situación de calle. Desde los centros de emergencia se ha derivado una persona al programa de vivienda; 5, al centro Padre Cristóbal y 3, a Centro Hermano.

Este es el caso de Diego, quien ha comenzado su proceso en Centro Hermano: "Dar el paso del centro de emergencia a este centro me ha supuesto mucha paz en mi vida. Estoy encontrando de nuevo el camino para salir de donde estaba".

Centro “Ola de Frío” en Mérida

El comedor social Beato Padre Cristóbal ampliará su horario durante el fin de semana, permaneciendo abierto sábados y domingos. El centro cuenta con dormitorios, salas de descanso y televisión, sala de ordenadores, comedor, cocina…, a su llegada se les proporciona bebida caliente, alimento, duchas, productos de higiene personal, y una acogida cálida y cercana, llevada a cabo por personas voluntarias y profesionales.

El programa de PSH de Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz cuenta, además, con dos centros de atención integral, Padre Cristóbal, en Mérida, y Centro Hermano, en Badajoz, donde se ofrecen servicios especializados que faciliten restaurar el proyecto de vida de las personas sin hogar. También se cuenta con el programa de vivienda, disponiendo de 7 viviendas donde las personas residen de forma autónoma y normalizada, integradas en el barrio. "Se trata de ofrecer un sistema flexible y plural de alojamiento que se adapte a las necesidades y opciones de las personas, así como una red de recursos que ofrezcan servicios que faciliten restaurar el proyecto de vida de las personas en situación de sin hogar".