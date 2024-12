La Iglesia de Mallorca se vuelca con los presos en Navidad: "Somos de alguna forma oxígeno que entra en la prisión"

El sacerdote Jaume Alemany trabaja desde hace más de treinta años con los presos de la cárcel de Palma de Mallorca. En Navidad, el día a día en una cárcel es más duro, ya que los internos la viven alejados de sus seres queridos. De ahí que la pastoral penitenciaria se emplee a fondo para llevar esperanza a cada uno de los quince módulos que integran la cárcel balear.

En 'Ecclesia al día', Jaume Alemany ha comentado que tratan que estos días sean “un tiempo especial” entre tanto sufrimiento: “En Navidad y Semana Santa intensificamos nuestra presencia, compartir, estar con ellos y organizar actividades para llenarles el día y su mente se airee un poco, se oxigenen con nuestra presencia”.

Torneos de fútbol, adornos navideños en la prisión o preparar la Vigilia de Navidad son algunas de las actividades que no pueden faltar en la prisión de Palma de Mallorca, además de la visita del obispo para celebrar la Eucaristía: Les regalamos un almanaque de la pastoral penitenciaria porque les aporta esperanza, van tachando los días en prisión, porque les queda un día menos de condena”, ha precisado Alemany.

“La prisión es un lugar de dolor donde Dios se hace especialmente presente, y el Papa Francisco nos dice que el Dios que viene trata con cariño a quien la sociedad descarta o margina”, ha puntualizado el sacerdote mallorquín.

Y es que como ha destacado Jaume Alemany, acompañar a los presos no es tarea sencilla, ya que siempre están rodeados de fuertes medidas de seguridad. Pese a todo, asevera, son bien acogidos: “Se nos quiere porque estamos ahí como voluntarios y se fían de nosotros. Somos de alguna forma oxígeno que entra en la prisión. Salen del bucle del día a día”, ha insistido.

Jaume Alemany reclama un tratamiento más especializado para los presos

En cuanto a los perfiles de los 1.300 presos que integran la prisión en Mallorca, Alemany ha subrayado que tan solo el 8% son mujeres. A todos ellos es importante trasladarles un mensaje de esperanza. En este sentido, ha remarcado que de cara al 2025 habrá un calendario muy ilusionante para los presos desde la pastoral.

“El programa de actividades acabará con la visita de cuatro o cinco internos a Roma al Jubileo de los presos en diciembre de 2025, e iremos en representación de todos. También vendrá un Cristo venerado en Mallorca, el Cristo de la Sangre, que visitará la cárcel”, ha explicado.

Jaume Alemany también ha querido poner el foco en la necesidad de un tratamiento más personalizado de cada interno para favorecer su reinserción, señalando que en cárcel con 1.300 presos, es difícil esta tarea: “Esto no tiene buena aceptación por parte de la sociedad en general, porque nos preocupa la seguridad, pero es equivocado pensar que un preso encerrado es un preso seguro, porque saldrá a la calle algún día y si no se ha trabajado con él y no se le ha intentado encontrar una solución a la causa que le ha llevado a a la prisión, está abocado a la reincidencia”, ha advertido.