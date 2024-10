Un centenar de reclusos hacen el Camino de Santiago: "Es una oportunidad de reflexionar sobre su pasado"

Este sábado más de un centenar de reclusos de toda España completan el Camino de Santiago en la tercera edición de esta peregrinación a la capital de Galicia que organiza el departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española.

Acompañando a los presos se encuentran otro centenar de funcionarios, capellanes y voluntarios de prisiones.

Uno de los sacerdotes que ha realizado el Camino con los reclusos es el sacerdote Jaume Alemany de la diócesis de Mallorca, que desde hace 27 años pone en marcha este programa que, tal y como ha revelado, “aporta muchísimo a estas personas”.

“Además de unos días de libertad, se les da la oportunidad de reflexionar sobre su pasado, sobre los errores que han cometido y plantearse la vida de otra manera”.

Para Alemany, esta propuesta de realizar del Camino de Santiago no es una excursión, sino un programa “que preparamos todo el curso en el que entran en esta dinámica de replantearse su vida, analizar sus errores, decidir un cambio en su vida, buscar ayudas para que este cambio no sea solo un buen propósito y se haga una realidad”.

"las conversaciones parecían verdaderas confesiones y propósitos de enmienda"

A lo largo de estas casi tres décadas peregrinando a Santiago con los presos, el sacerdote mallorquín solo saca notas positivas de sus efectos, ya que para la mayoría constituye un antes y un después en sus vidas: “El grupo ha respondido a las expectativas que teníamos puestos en ellos, ha sido un proceso bonito de aceptación de sus errores. En algún momento las conversaciones parecían verdaderas confesiones y propósitos de enmienda”, ha señalado.

Y es que como apunta Jaume Alemany, la prisión no solo debe servir para cumplir una pena, sino llegar al fondo de las personas desde el afecto y el amor: “Hay que ayudarles a salir, que no solo rechacemos el mal que han hecho, sino ofrecer segundas oportunidades, porque mucha gente lo aprovecha y cambia de vida. Son personas que lo han tenido difícil en la vida y se han visto abocados al delito, aunque eso no justifique el comportamiento delictivo, pero sí que se intente poner remedio”, ha puntualizado.

Misa del peregrino y comida en San Martín Pinario

A comienzos de semana salieron de cada uno de los trece centros penitenciarios que han participado en esta iniciativa. Han sido peregrinos por las distintas rutas jacobeas y este sábado vivirán una jornada conjunta. Les acompañarán el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, y el presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad humana, Fernando García Cadiñanos

El Monte del Gozo será el punto de encuentro a las 09.45 horas. Desde allí partirán hasta la catedral de Santiago, donde a las 12h celebrarán la misa del peregrino. Al finalizar la Eucaristía, recibirán la Compostela. Después se desplazarán hasta el seminario mayor San Martín Pinario donde compartirán la comida y las experiencias vividas.