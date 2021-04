La Iglesia en Madrid remarca que "el miedo y la xenofobia no pueden ser explotados con fines políticos"

La Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis de Madridha pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo que los debates y la publicidad electoral eviten cualquier forma de discurso de odio, de estigmatización a la población vulnerable y de falta contraposición de derechos.

"En razón de nuestra tarea, nos preocupa especialmente la situación de las personas migrantes y, en particular, de la infancia en situación de desventaja que, con independencia de su nacionalidad, goza en nuestro país de todos los derechos que su dignidad, no mensurable en términos económicos, reclama, como reconocen los convenios internacionales suscritos por España. El alarmismo, el miedo y la xenofobia no pueden ser fomentados y explotados con fines políticos (cf. Fratelli tutti 39 y 86)", advierten en la nota.

Sobre la Mesa por la Hospitalidad

La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid, está integrada por la Comunidad de Sant’Egidio, Justicia y Paz, Cáritas, Confer Migraciones, Pueblos Unidos, Sercade y la Delegación Episcopal de Movilidad Humana.

Fue convocada en 2015 por el cardenal Osoro para abordar la situación de los refugiados y desplazados que llaman a las puertas de Europa y dar una respuesta conjunta y coordinada desde la Iglesia madrileña.