La Iglesia aboga por una regularización extraordinaria de migrantes: “No podemos ni callar ni no actuar”

Fue este sábado 6 de noviembre, cuando durante la rueda de prensa en el avión de regreso de Bahrein, el Papa Francisco dijo que “la UE debe llevar una política de colaboración y ayuda y no puede dejar a Chipre, Grecia, Italia y España la responsabilidad de todos los migrantes que llegan a la playa”.

No es la primera vez que el Papa habla acerca del problema de la inmigración, después de que varios barcos humanitarios con centenares de inmigrantes llegaran a las costas italianas durante su viaje a Bahrein.

Pero… ¿Cuál es la solución? La archidiócesis de Madrid, a través de la vicaria episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, de Pastoral Social, se ha hechoeco de una recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular pidiendo que se tramite una Regularización Extraordinaria de Inmigrantes en Situación Irregular.

Una petición "que depende del Estado"

Una petición para afrontar el problema que sufren los y las migrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. “Migrar no es una concesión benevolente que hagan los Estados, o una acción que sólo pueda realizarse si se dan determinadas condiciones en el país de origen. Migrar es un derecho”, explican desde la archidiócesis madrileña.

Nuestra Vicaria nos hacemos eco de la lINICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA UNA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR.

Para una decisión responsable -> https://t.co/7DovsIUvl8

Si así lo decides, firma: https://t.co/GnR3YmS8sZpic.twitter.com/GLKHcgjfbh — Pastoral Social Madrid (@PasSocialMad) November 5, 2022

Los Estados no pueden anular ese derecho. "Lo que sí pueden es regularlo: dictar qué requisitos debe cumplir quien quiera entrar, en nuestro caso, en España, sea para pasar unas vacaciones, para hacer un trabajo, para estudiar, para quedarse aquí, o lo que sea. Pero, repetimos, tales requisitos administrativos tienen que favorecer el derecho de quienes vienen a España, no pueden ser tan rígidos o tan imposibles de cumplir que, en la práctica, la inmigración sea imposible o tan costosa que conculque el resto de derechos de todo ser humano".

El problema “es cuando los requisitos para regularizar la propia estancia en España, son tan complejos de conseguir —por culpa del funcionamiento de las administraciones y de la misma legislación, no por culpa de las personas migrantes— que el número de quienes se encuentran en situación administrativa irregular crece y crece, y se hace casi imposible en la práctica. Este atasco burocrático va mucho más allá de tener o no «papeles». Porque ese no tenerlos, afecta directamente a sus derechos humanos, y provoca situaciones de injusticia y sufrimiento”.

¿Qué es la regularización extraordinaria?

El Gobierno, atendiendo a las circunstancias extraordinarias que se dan en las personas inmigrantes en un momento determinado, deja a un lado el camino habitual de regularización, y la concede —de forma extraordinaria— a los inmigrantes que están en España: a todos o a gran parte, a los que cumplan unas u otras condiciones. “Para entendernos, de forma extraordinaria se conceden «papeles» a las personas «sin papeles»”.

“A fecha de hoy, en España, prácticamente todas las entidades que acompañan a migrantes de una u otra forma defendemos que sólo la regularización extraordinaria puede solucionar la muy grave situación de los y las migrantes que sufren la irregularidad. Y esto se afirma desde el contacto diario con las personas migrantes y desde el intento, desde hace ya demasiados años, de seguir los cauces existentes para esa regularización sin que ésta termine de darse. Actualmente, la regularización extraordinaria es el único camino para deshacer el gigantesco atasco en que están atrapados cerca de 400.000 migrantes en España, incluyendo, aproximadamente, a un tercio de menores”.

Por eso, desde este departamento se asegura que “toda ley debe encaminarse a ser garante de esa dignidad y derechos. Pero cuando no ocurre así, al menos en su aplicación práctica, la Iglesia y cada uno de los discípulos del Señor no podemos ni callar ni no actuar”.





Asumir como cristianos la situación actual

De esta forma, “es ugerente discernir como cristianos esta situación , tal y como expresa el Dicasterio vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, decididoa apoyar la solicitud de una regularización de todos los migrantes en situación irregular”.

Además, recuerdan que “no tener «papeles» no es un delito, máxime cuando, como es el caso en España, la mayoría de las veces no se tienen porque los requisitos que impone el Estado son innecesariamente difíciles de cumplir, totalmente inadaptados a la realidad actual de la sociedad española y de la inmigración, y bloqueados por una burocracia administrativa que hace casi imposible en la práctica conseguir la regularización”.

“La necesidad de que se afronte ya una regularización extraordinaria es apoyada por las entidades civiles y creyentes que acompañan a migrantes”, exponen, alegando que “no hay otra salida pero el inmenso atasco que están viviendo cerca de 400.000 hombres, mujeres, y menores”, concluyen.