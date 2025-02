La idea solidaria del Colegio Cambrils para apoyar a las familias con Síndrome de Down: “Merece la pena”

El Colegio Cambrils, centro de educación especial perteneciente a la red educativa Arenales, ha lanzado una iniciativa para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra cada 21 de marzo. La campaña, que lleva por lema "Merece la pena", busca concienciar sobre la importancia de la inclusión y el valor de la diversidad, a través de la venta de calcetines diseñados por el propio colegio.

La iniciativa consiste en la venta de calcetines de diferentes diseños para simbolizar la diversidad y la singularidad de cada persona. Según ha contado Nacho Martín, director del Colegio Cambrils, en ‘Ecclesia al día’ de TRECE, "los dos calcetines cruzados es como si fuesen dos cromosomas que tenemos anteriormente y representan ese Día Mundial del Síndrome Down". La idea de llevar calcetines diferentes busca reivindicar que "no somos todos iguales, sino que todos somos diferentes y por tanto, ¿por qué no llevar ese día dos calcetines diferentes en honor a ellos?".

Un reto ambicioso

Este año, el Colegio Cambrils se ha propuesto un gran reto dentro de la red Arenales, que cuenta con casi 40 colegios. El objetivo es vender 5.000 pares de calcetines en una semana y media, es decir, hasta el 16 de febrero, para que la gente los pueda usar el 21 de marzo.





Los calcetines se pueden adquirir a través de la página web del colegio por un precio simbólico de 10 euros el par. Los pedidos se pueden recoger en cualquiera de los colegios de la red Arenales, tanto en Madrid como en otros lugares de España. Nacho Martín destaca que la campaña es "como una fiesta conjunta para que el día 21 todos nos los podamos poner".

"Merece la pena"

El hashtag de la campaña, #MereceLaPena, refleja el espíritu de la iniciativa. Según Martín, "merece la pena ser feliz y merece la pena disfrutar y vivir". En el Colegio Cambrils, donde más del 90% de los alumnos tienen síndrome de Down, se trabaja diariamente por "defender la vida" y demostrar que "realmente se puede".

El colegio quiere informar a la gente para que "antes de que tome esa decisión" sobre el diagnóstico prenatal, entienda que "nacen cuatro de cada 100" niños con síndrome de Down. "Nosotros no nos imaginamos un mundo sin síndrome de Down. Nos imaginamos un colegio vacío", afirma Martín.

Colegio Cambrils



Centro Crea: Un centro de apoyo

Los fondos recaudados con la venta de calcetines se destinarán al Centro Crea, un centro de recursos creado por el Colegio Cambrils. Este centro tiene como objetivo "ayudar y asesorar a las familias y profesionales de la propia red de educativa Arenales como a instituciones externas". El Centro Crea también busca ser un "centro divulgador de la vida" para mostrar que "no todos son problemas" cuando se trata de la discapacidad.