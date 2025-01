Se convierte en influencer a los 28 años y este es el gesto que tiene el Ayuntamiento de Albacete con ella

Ojo, cuidao', que si pestañean se lo pierden. Luego no vengan con reclamaciones, que están advertidos. Vengo a ponerles sobre la pista de la influencer de moda. Y si no lo es, todo llegará. Se llama Gema Blázquez y es creadora de contenidos. Tiene 29 años y ha lanzado su propia marca personal, 'Así somos las divinas'. Y les puedo asegurar que ella lo es.

Gema tiene síndrome de Down pero eso no ha sido un problema para ella. De hecho, lo ha convertido en una oportunidad. De vez en cuando se va al Zara y se graba vídeos sobre las nuevas tendencias para que no te pierdas nada, amiga. Ahora está especialmente contenta porque el Ayuntamiento de su ciudad le ha encargado ser la imagen del turismo accesible.

Adivinen. Efectivamente, la imagen del turismo accesible de Albacete es Gema Blázquez y eso es un privilegio del que disfrutamos los del 'Nueva York de La Mancha'.

Si se la encuentran, lo primero que les va a preguntar es cuántos seguidores tienen ustedes en redes. Ella va poco a poco, pero irá subiendo la cuenta. 'Así somos las divinas' y Gema es muy muy divina.

plano turístico inclusivo para personas con dificultades de comprensión

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Albacete un nuevo plano turístico de la ciudad especializado para personas con dificultades de comprensión. La guía ha sido elaborada junto con la asociación Asprona, dedicada a la inclusión de personas con discapacidad intelectual o problemas de desarrollo y con la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Albacete (APEHT).

La influencer albaceteña Gema Blázquez, quien también participaba en la elaboración y promoción de la nueva guía, ha afirmado "que se trata de un día muy importante" debido al "gran avance para lo que padecemos problemas de accesibilidad e inclusión".

Blázquez ha adelantado que a lo largo de los próximos meses se grabarán una serie de vídeos para promocionar desde su cuenta de Instagram los distintos puntos de interés cultural de Albacete y ha agradecido al Ayuntamiento "poder hacer de esta ciudad un sitio para todos".