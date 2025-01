Una joven coruñesa de 23 años se convierte en la primera persona con Síndrome de Down en abrir un negocio en España

Acabamos de dejar atrás el año 2024, un año que ha sido histórico por muchas cosas: la ley de Amnistía, la lucha de la televisión, por supuesto la terrible tragedia de la DANA, o incluso la retirada de Rafa Nadal... pero hay algo más que me gustaría destacar especialmente. En 2024 se reformó la Constitución Española por tercera vez en toda su historia para eliminar la palabra “disminuidos” del artículo 49. Un término despectivo y ya en desuso para referirse a las personas con discapacidad.

Y después de dar un paso tan importante como este el año pasado, en 'Fin de Semana' queremos empezar el 2025 contándote una historia alucinante. Entre los regalos que más se compran en estas fechas está la bisutería, y precisamente esta es una de las grandes pasiones de una joven que acaba de abrir su propia tienda en A Coruña.

Pero no es una emprendedora cualquiera. Su nombre es Carmen, aunque todo el mundo la conoce como Carmela, tiene 23 años, y se acaba de convertir en la primera persona con Síndrome de Down que abre un negocio en España. Eso sí, todo esto no lo ha conseguido de la noche a la mañana.

Carmela lleva trabajando la bisutería desde hace más de 10 años. En un principio, empezó a hacerlo con la intención de mejorar su 'motricidad fina', es decir, sus habilidades manuales. Así pues, poco a poco empezó a insertar bolitas dentro de hilos y a hacer collares. Unos collares que después se ponía su madre, Ana, y que empezaron a llamar la atención de todo el mundo.

“¿Quién te ha hecho esto?” Esa era la pregunta que más le hacían a Ana. A lo que ella respondía orgullosa: “mi hija Carmela”. “¡Jo, pues como mola!”, le contestaban. Y de ahí nació su marca de bisutería: Carmelamola. El siguiente paso llegó con 18 años, momento en el que Carmela se dio de alta como autónoma y empezó a vender online a través de su página web carmelamola.com

Y ahora, lo último ha llegado hace tan solo unos días, cuando Carmela ha cumplido su sueño abriendo una tienda física en A Coruña. En 'Fin de Semana' hemos podido hablar con Manuel Álvarez, su padre, que además es miembro directivo de Down España. Un hombre que se ha mostrado muy orgulloso de todo lo que está consiguiendo su hija de 23 años: "Hemos conseguido cumplir el sueño de Carmela, que era abrir una tienda física y poder interactuar con todas sus clientas, que desde hace 5 o 6 años venían comprando su bisutería a través de la página web".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

Escucha ahora 'Fin de Semana' de 12 a 13. "Fin de Semana" es un programa presentado por Cristina López Schlichting, prestigiosa comunicadora de radio y articulista en prensa, es un magazine que se emite en COPE, los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, Fin de Semana ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad reciente, a la vez que reserva espacio para historias novedosas y sorprendentes; para reportajes y entrevistas en profundidad; para propuestas de ocio que invitan a disfrutar de los días de descanso con el mejor humor y garantías de éxito.

Siempre, de la mano y la voz de Cristina López Schlichting, en cuyo dilatado currículum vitae se incluyen sus labores de articulista y reportera en los principales periódicos de España (ABC, El Mundo o La Razón o su papel de tertuliana de televisión. Asimismo, la periodista madrileña es conocida y reconocida por la claridad y valentía de sus posicionamientos editoriales, inspirados en la defensa de los valores cristianos o los derechos de las personas.

Entre los colaboradores habituales de Fin de semana, sobresalen nombres como los de Carmen Lomana, que nos sumerge en su prisma de la realidad con "La hora Lomana". Además, esta temporada también hablaremos de mascotas con nuestro veterinario Rafael Esteban. En Fin de Semana también cabe ‘La tertulia de chicos’ en las que toman parte José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. De preparar el almuerzo, healthy, se ocupa Paula Monreal (‘paufeel’ en redes sociales).

La madre de Cristina, Ingeborg Schlichting, seguirá contando sus vivencias en la aclamada sección "Conversaciones con mi madre" mientras que el psicólogo Pedro Martínez y la doctora Carmen Candela examinan cada fin de semana todas las noticias médicas y sanitarias y sus consecuencias en nuestro corazón y en nuestras vidas. Soledad Mallol, del dúo Virtudes, nos sigue sacando una sonrisa con sus anécdotas en sus citas los domingos con los oyentes.

Con todos estos ingredientes, junto a las noticias y reportajes elaborados por el equipo de reporteros, logran componer un programa de fin de semana ameno, humano, terrenal, amable, con mucho sentido del humor y también responsabilidad. En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.