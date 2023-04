“Hay dos casos de muerte por accidente laboral al día, dos familias rotas. Es inaceptable"

Pasamos en el trabajo más horas que en cualquier otro lugar. Por eso, todo trabajador desea tener unas buenas condiciones laborales, donde se incluye, sin duda, un buen ambiente, un buen salario, desempeñar unas tareas que le hagan sentir realizado…pero, parece que, a menudo, se nos olvida algo fundamental: la salud y la seguridad en el trabajo. Según datos que recoge el Manifiesto que Iglesia por el Trabajo Decente hace público con motivo de la Fiesta del Trabajo, en el año 2022 se produjeron en España 1.196.425 accidentes laborales, un 17,2% más que en 2021.

631.724 causaron baja de las cuales 4.714 fueron consideradas graves y 826 mortales. Estos datos sólo reflejan una parte de la siniestralidad laboral, ya que no se contabiliza lo que sucede a los que trabajan sin contrato o se les paga en negro.

Iglesia por el Trabajo Decente insta a garantizar la salud y seguridad laboral para evitar más muertes en el trabajo



Jobanna Lucena perdió a su marido en un accidente laboral hace casi 2 años. “Conducía una carretilla que pesaba 2.000 kilos y que le sepultó. Murió de forma instantánea”, explica Jobanna, que asegura que su marido estaba sometido a mucho estrés, con jornadas interminables de 9 horas en las que no comía ni bebía y trabajaba al sol. Ahora está a espera de juicio. “Se supone que pueden pasar 3 o 4 años hasta que haya juicio. Me siento con mucha rabia, incomprendida, perdida en el mundo”, asegura Jobanna. “La sociedad no está concienciada de los accidentes laborales, están ahí pero no lo queremos ver, es una lacra”.

Rubén Requena es Portavoz de Iglesia por el Trabajo Decente. Una iniciativa que conoce bien la situación, y que pone de manifiesto que el sistema actual tiende a separar el trabajo de la persona, con todo lo que ello significa; En muchísimos casos construye precariedad, inseguridad y somete al trabajador a largas jornadas laborales, a altos ritmos de producción, le priva del merecido descanso. “Hay dos casos de muerte por accidente laboral al día, dos familias rotas”, explica Requena.

“Es inaceptable. Es un drama para muchas familias que no podemos aceptar como sociedad. Estamos naturalizando que la precariedad sea normal y no lo es”, denuncia Rubén Requena. “Reclamamos que la administración pública ponga los medios para que las empresas cumplan la normativa en cuestión de riesgos laborales. Reivindicamos que retomemos el valor del trabajo y que parece que estamos perdiendo”.