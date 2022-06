Gianela, la joven que se encomendó a Dios cuando su pareja la abandonó por no abortar: "LLoré mucho"

Gianela decidió seguir adelante con su embarazo. Hoy su hija tiene cinco meses. El reto es enorme: cuidar de su retoña sin la ayuda de su pareja, que abandonó a ambas antes de que Gianela diera a luz.

No fue fácil para Gianela el proceso de gestación. En un primer momento, se sospechaba que tuviese cáncer en el cuello uterino, por lo que su médico le recomendó un chequeo médico. Las pruebas no daba muestras de enfermedad alguna, pero sí de que estaba en estado de buena esperanza. Una noticia que no fue bien acogida por ella, ya que sus metas eran diferentes.

“Tenía miedo porque trabajaba con un horario fuerte, estudiaba.... no me proyectaba ser mamá. Tenía otras metas y no ser madre. Me sentí deprimida porque no tenía ganas de hacer nada, lloré mucho y sí, pensaba en el aborto porque no podía”, ha relatado en uno de los testimonios favorables a la vida que grabó la Conferencia Episcopal Española.

Gionela contaba con el apoyo de su familia para sacar adelante a Valentina, pero no la de su pareja, quien le instaba a interrumpir voluntariamente su embarazo: “Me lo daba a entender, y yo le contesté que él era muy dichoso, porque siendo hijo único su madre decidió no abortar, y gracias a que su mamá le tuvo es como es hoy”, comenta.

Pese a que su pareja optó por ayudarla, finalmente no fue así: “Dejé mi trabajo y me compré el pasaje del viaje, y cuando él tenía que hacerlo también finalmente no vino y me dejó”. Fue un momento crítico para Gionela, quien se encomendó a Dios para salir adelante.

“Le pedí a Dios ayuda en esta situación porque no tenía apoyo de mi pareja. De mi familia sí, pero no terminé mis estudios. Nadie se ha muerto teniendo un hijo. Seré mamá soltera pero seguiré adelante”, asegura convencida de su decisión.

Y es que hoy Gionela, de 28 años, es muy feliz junto a su bebé: “Si yo hubiera abortado imagínate lo que me estoy perdiendo. Es una niña hermosa, inteligente, la gente la quiere. Es mi razón para seguir día a día y doy gracias a Dios por no haber tomado esa decision. No duden a tener ese ser que les cambia la vida en el sentido de que es lo mejor, el de madre es el verdadero amor”, ha sostenido.