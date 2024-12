'Plan Ruth', el proyecto de la diócesis de Getafe para acompañar a los mayores en situación de soledad: "No es suficiente con darles besos"

La diócesis de Getafe pondrá en marcha a partir del próximo mes de enero el 'Plan Ruth' de acompañamiento en residencias a mayores que estén en situación de soledad no deseada. Y es que se trata de una lacra social en nuestro tiempo que afecta a millones de personas.

De hecho, se estima que dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, de las cuales 850.000 son mayores de ochenta años. El delegado de la pastoral del Mayor en la diócesis getafense, Álvaro Medina, ha explicado en 'Ecclesia al día' que los beneficiarios de este plan son aquellos mayores “que no reciben visitas o muy esporádicamente, y donde el sentimiento de soledad y abandono es muy agudo”.

Antes de poner en marcha el 'Plan Ruth', la pastoral está visitando las residencias de cada arciprestazgo para determinar los centros que quieren acogerse al programa y, una vez definido, acudir a las parroquias más próximas para la búsqueda de voluntarios.

“A esos voluntarios les vamos a dar una formación de dos semanas después de navidades, que es necesaria para relacionarse con esas personas”.

Y es que Álvaro Medina ha advertido de que, sin mala intención, es fácil que los voluntarios cometan errores en esta labor de acompañamiento si previamente no reciben una formación: “Hay que aprender a relacionarse con los mayores, saber cómo entienden la compañía, cómo la quieren. La impronta natural es acercarse a ellos, decirles que les quieres y darle besos, pero no es suficiente, hay que saber cómo llegar a saber que es lo que espera esa persona de esa compañía”.

La constancia de los voluntarios, esencial en el 'Plan ruth'

Otro aspecto importante que ha destacado el responsable de la pastoral del Mayor en la diócesis de Getafe es la regularidad de estas visitas, de dos hora semanales: “Cuando una persona se acostumbra a una visita semanal, si no la tiene el dolor es muy grande, por tanto las visitas las organizaremos de dos en dos para evitar que cuando una persona no pueda acudir, esa persona que recibe la visita no se quede sin ella”, ha explicado Medina.

De ahí que haya reclamado a los voluntarios del 'Plan Ruth' constancia como condición indispensable para formar parte de él: “Vas a un sitio fijo, donde hay auxiliares y terapeutas que te asesoran sobre la condición en la que está esa persona, no puedes ir libremente, tienes que trabajar en función de su situación y la regularidad es ineludible, quien no esté dispuesto a aceptarla pues habrá otra maneras de hacer voluntariado”, ha comentado.

Cuestionado por el nombre de este programa, Álvaro Medina ha explicado que se les ocurrió leyendo el documento del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores del 2024, en la que el Pontífice ensalzaba el cuidado de Ruth a su suegra Noemí, cuidándola hasta el final de sus días: “Es lo que aspiramos a hacer, acompañar al mayor hasta el último extremo por amor”, ha detallado.