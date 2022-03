La ganadora del OT católico: “Comencé a cantar para Dios después de una confesión”

Tiene apenas 18 años y su vida ha dado un vuelco en apenas unos días. María Díaz-Leante se ha proclamado vencedora del ‘Madrid Live Talent’, el concurso de músicos católicos que puso en marcha la Delegación de Juventud del arzobispado de Madrid en colaboración con otras entidades.

Este domingo el programa "Ecclesia" de TRECE ha comprobado de primera mano su talento y escuchar su espectacular voz a través del ‘cover’ de la canción 'Tú Dices', de Lauren Daigle.

En el programa de TRECE ha contado sus inicios en el mundo de la canción: “Cuando tenía seis años cantaba para mis peluches porque me daba vergüenza cantar delante de gente”, y a los 12 años se apuntó a clases de canto. Hubo en su vida un momento decisivo para comenzar a cantarle a Dios: “Fue después de una confesión, me puse a llorar muchísimo, no sé por qué”. Entonces, “cogí la guitarra y comencé a componer”.

Su versión del 'Hallelujah' cautivó a todos

El pasado mes de noviembre salía a la luz el concurso como iniciativa para dar a conocer a cantantes católicos. Tras varias fases y meses de trabajo por parte de los aspirantes, el 18 de marzo se celebró la gala final. Una ceremonia cargada de sorpresas que contó con la presencia de Soraya Arnelas, quien se subió al escenario para cantar y animar a todos los participantes a seguir con la música.

El jurado, formado por Javier Llano (director de Cadena100), el padre Damián, Paola Pablo y Jaime Salmoreno, decidió que la mejor interpretación fue la de María, que con su versión del 'Hallelujah' cautivó a todos.

La gala contó también con la presencia del cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, que dedicó unas palabras a todos los presentes en las que aseguró que la música era uno de los mejores instrumentos para la evangelización.