Falta de "soporte afectivo", sentimiento de "abandono" y falta de recursos paliativos: los motivos de las peticiones de eutanasia en España

El número de peticiones de eutanasia creció en el año 2023 un 25% respecto al año anterior. En total se realizaron un total de 766 solicitudes, de las cuales 334 fueron ejecutadas. Datos negativos pero que, como precisa en 'Ecclesia al día' el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, José Amor Pan, tan solo representa el 0,07% de los fallecimientos en España desde la entrada en vigor de la ley en 2021, según los datos del Ministerio de Sanidad.

“Me centro en esta cifra porque la exposición de motivos es que había una demanda muy amplia y sostenida de la sociedad española a favor de la eutanasia, y los datos de estos tres ejercicios demuestran que no”.

De ahí que para Amor Pan, estos datos constituyan una “esperanza” más allá de “discursos apocalípticos”, y demanda a los católicos “ser más proactivos” en cuestiones que tienen que ver con “la cultura de la vida”.

"Nos la jugamos mucho en el acompañamiento y propuestas positivas de cultura de la vida”

En este sentido, el coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI desvela que en el desglose de solicitudes de eutanasia es que en aquellas comunidades autónomas donde el individualismo ha calado con más fuerza y el sentido comunitario de la vida humana está más debilitado “es donde más peticiones se han practicado”.

Por ello, ha pedido a los católicos mantener ese sentimiento comunitario y secundar las reivindicaciones que realizan tanto la Asociación Española de Cuidados Paliativos como de la Organización Médica Colegial, en el que denuncian “la insuficiente dotación de recursos materiales y humanos de cuidados paliativos”.

Además, José Amor ha instado a los capellanes de hospitales a no limitar en aspectos sacramentales la atención de los enfermos terminales, sino “que potencien lo que tiene que ver con el acompañamiento. Nos la jugamos mucho en el acompañamiento y propuestas positivas de cultura de la vida”, ha subrayado.

Amor Pan sostiene que las peticiones de eutanasia se producen por falta de medios

A juicio de Amor Pan, no existe desinformación en España sobre la regularización de la eutanasia o de que existe la posibilidad de recibir cuidados paliativos como alternativa, sino que es una cuestión de déficits de recursos.

“Lo que faltan son camas de unidades de paliativos, recursos en unidades de hospitalización a domicilio, faltan plazas de cuidados intermedios, para la atención de enfermos crónicos y mejorar el número de plazas en residencias de ancianos. No es falta de información, sino falta muy grande de recursos materiales, estructurales y humanos”, ha advertido.

“Detrás de muchas peticiones de eutanasia es que no hay un adecuado soporte afectivo, emocional, hay sentimiento de soledad y de estar abandonado, eso es lo que hay que revertir”, ha puntualizado.

El coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI ha recordado que en los años previos a la aprobación de la ley de eutanasia tuvo controversias en tertulias radiofónicas y televisivas con los representantes de la asociación 'Derecho a morir dignamente', porque “ellos sostenían que era una demanda de la sociedad española, porque se adujo que en una encuesta eran partidarios al derecho de morir dignamente. La pregunta era una trampa, soy el primero en ser partidario del derecho a morir dignamente, pero estoy en contra de la eutanasia. Ellos identificaban la eutanasia con la muerte digna, y a mi me han tachado de mentiroso y tengo la satisfacción personal de ver que la realidad es tozuda y me ha dado la razón, no existía esa demanda de la sociedad española y fue una ley metida con calzador”, ha argumentado.