Eva Fernández: “Es tiempo de caminar juntos y difundir la propuesta de Acción Católica en todos los países”

“Ante todo siento sorpresa y agradecimiento por la confianza depositada por los demás miembros que forman parte del secretariado del FIAC. También siento un poco de vértigo porque, aunque este camino lo hacemos todos juntos, el tener esta responsabilidad siempre da un poquito de miedo. Voy a confiar en lo que el Señor quiera, porque al final por eso estamos aquí”, con estas palabras se ha expresado Eva Fernández Mateo, la nueva Coordinadora del Secretariado del Foro Internacional de Acción Católica (FIAC), organismo que reúne a las asociaciones de Acción Católica del mundo. Fue elegida durante la primera reunión del Secretariado que dirigirá el FIAC en el cuatrienio 2023-2026, celebrada en Roma hace unos días.

La también presidenta de la Acción Católica General de España explica que “cuando empecé en Acción Católica, yo no sabía ni que existía eso. Ni siquiera yo soñaba, ni se me pasaba por la cabeza que el Señor me pudiera pedir algo a nivel nacional. Yo estaba en mi diócesis de Santiago haciendo el servicio de mi parroquia y nunca pensé que tendría que hacer algo a nivel internacional”.

Objetivos para el cuatrienio

“La coordinación la vamos a hacer como un equipo. En este tiempo de la sinodalidad, se trata de un tiempo de caminar juntos, un momento de difundir la propuesta de la Acción Católica para los laicos de las parroquias, no solo a nivel de España, sino a nivel de muchos países. Queremos seguir ofreciéndolo como un instrumento para el laicado y para vivir en corresponsabilidad y desde las necesidades, tanto de las personas como de la Iglesia en cada lugar del mundo”.

“Hacer realidad los valores del Evangelio en el mundo”

El equipo de trabajo va a estar formado por personas de distintos países, algo que para Fernández “también es una manera de poder estar atentos a los problemas de las diferentes partes del mundo y también de las esperanzas y las alegrías. Creo que es una manera muy bonita de afrontar ese diálogo que nos pide el Papa, de esa amistad social y fraternidad que nos pide en ‘Fratelli Tutti’ para construir, no solo la Iglesia, sino hacer realidad los valores del Evangelio en el mundo y hacer realidad el reino de Dios”.

Sobre la próxima JMJ de Lisboa, indica que “estamos animando mucho a todos los jóvenes del Acción Católica a que participen con las conferencias episcopales de sus países. Lo comentamos el otro día en el secretariado, los jóvenes tienen muchas ganas de juntarse, de reunirse y de poder compartir juntos. Ellos tienen mucha pasión para transmitir al mundo, y sabemos que el Papa les va a animar y estimular a hacer presente el reino de Dios en el mundo y a implicarse al servicio de las parroquias, de sus diócesis, y también de esa transformación del mundo, que con su pasión nos pueden transmitir”.

Tercera mujer que asume el cargo

Eva Fernández será la tercera mujer que asume este cargo. La primera fue Beatriz Buzzetti Thomson, presidenta de la ACA, que lo condujo de 1997 a 2004, seguida de Paola Bignardi, presidenta nacional de la AC Italia, de 2004 a 2008. Ante eso, expone que “al final se trata de poner en valor nuestros dones y nuestras cualidades. También transmitir desde lo que somos cada una de nosotras y de ese cariño y esa cercanía que muchísimas veces somos capaces de transmitir y que al igual que los hombres podemos construir juntos. Al final se trata de hacer ese camino juntos, tanto hombres como mujeres, por el bien de la humanidad”.