La esperanza recorre el EncuentroMadrid 2021, del 15 al 17 de octubre

«Más allá del optimismo, la esperanza«. Con este reclamo EncuentroMadrid ha programado su convocatoria para este año 2021 del 15 al 17 de octubre, fundamentado en que la esperanza, más allá del optimismo, solo es posible ante la certeza de que la vida es un bien y de que tiene un sentido.

A través de presentaciones, encuentros, mesas redondas y espectáculos, EncuentroMadrid 2021. un evento cultural que persigue generar espacios de diálogo, quiere buscar y encontrarnos con personas que esperen, despierten y alimenten nuestra esperanza.

En sus tres días de duración, en EncuentroMadrid se cruzan personas de culturas, tradiciones y credos diferentes, convencidos de que los lugares de encuentro son el terreno propicio para la construcción de la convivencia y del bien común.

Desde sus orígenes EncuentroMadrid es un evento popular abierto a todos y cuyo ?corazón? son los cientos de voluntarios de todas las edades y condiciones sociales que colaboran gratuitamente durante todo el año en su construcción.

Programa

Viernes 15 de octubre

18:00 h. Presentación de la videoexposición La puerta oscura del futuro ha sido abierta de par en par (Benedicto XVI, Spe salvi)

Presentación Ver en vivo

No es fácil vivir el presente. La percepción del vacío y la fatiga hacen de él, en muchas ocasiones, un lugar oscuro. Pero «todos los días abrimos los ojos porque esperamos algo. Porque en el fondo creemos que algo va a llegar, siempre» (J. Montiel).

Presentación de una vídeo exposición en la que se dialoga con un puñado de poetas españoles de nuestro tiempo sobre esta misteriosa espera que cada uno sorprende en sí ante cualquier circunstancia, incluso en mitad de una pandemia mundial.

Presenta: Javier Andreo, profesor de Filosofía, comisario de la exposición

Presenta: Alfonso Calavia, profesor de Lengua y Literatura, comisario de la exposición

19:00 h. La Vuelta a la Bola. Emisión de la ceremonia de entrega de premios

Presentación Ver en vivo

No se ha hablado de otra cosa este verano? La Vuelta a la Bola, el juego en 80 días de EncuentroMadrid, ha convocado a las mejores mentes del planeta en un duelo sin par que nos ha mantenido en vilo a todos. ¿Te lo estás preguntando? ¡Sí!, conoceremos por fin a los ganadores, que recibirán su justo premio?. y también a algunos de los perdedores.

¿No has conquistado la gloria? No importa: vuelve a intentarlo el año que viene. No pierdas la esperanza?

20:00 h. Una vida en clave de esperanza

Encuentro Ver en vivo

Emisión de la entrevista a uno de los intelectuales católicos más prestigiosos de nuestros días. Un diálogo apasionante en el que se entrelazan la vida y recorrido personal de Fabrice Hadjadi con su original juicio cultural, a partir de la fe cristiana, sobre la actualidad y sobre el reto de comunicar una esperanza verdadera.

Presenta: Rafael Gerez, abogado y presidente de EncuentroMadrid

Ponente: Fabrice Hadjadj, filósofo y escritor, director del Instituto Philanthropos de Friburgo (Suiza)

Sábado16 de octubre

11:00 h. El trabajo en el centro del paradigma de la sostenibilidad

Mesa redonda Ver en vivo

Tras la pasada edición, en la que se dialogó sobre cómo una economía más sostenible responde de una forma más adecuada al reto de volver a empezar, este año se aborda el trabajo como elemento nuclear de la sostenibilidad, gracias al cual todos somos protagonistas.

Todos estamos llamados a ejercer nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad para transformar los recursos naturales y sociales en bienes útiles y para que las instituciones sean justas e inclusivas, con el fin mejorar la vida de todos. Nuestro trabajo está en el centro del paradigma de la sostenibilidad, del desarrollo y de la prosperidad. A la vez, el mundo laboral está viviendo cambios radicales que pueden ser fuente de una mayor integración y conciliación o bien fuente de desigualdad, divisiones y conflictos.

¿Cómo afrontar los retos actuales? ¿Cómo aprovechar estos cambios para generar desarrollo, integración y convivencia? Conversaremos con nuevos modelos de empresas que intentan responder a estos retos, administraciones que asumen el desafío con iniciativas innovadoras, y ámbitos académicos que orientan su propuesta hacia este mundo en permanente cambio en el que la sociedad civil descubre que no es un jugador menor en este tablero.

Presenta: Javier Gavilanes, consultor

Ponente: Begoña Villacís*, vicealcaldesa de Madrid

Ponente: Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria

Ponente: Javier Rodríguez Molowny, socio y director general de Everis Madrid

Ponente: Giorgio Vittadini, presidente de la Fondazione per la Sussidiarietà

13:00 h. «Aquellos que moran entre las bellezas y misterios de la tierra, nunca están solos» (R. Carson) Conversación sobre el presente y futuro de nuestra sociedad

Encuentro Ver en vivo

A partir de los recientemente publicados Feria, de Ana Iris Simón, y El final de la aventura, de Antonio García Maldonado, conversaremos con ambos autores sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo.

Vivimos en una época caracterizada por los grandes progresos y, sin embargo, somos cada vez más frágiles. Simón y Maldonado se preguntan, cada uno a su modo, a qué estamos llamados como individuos y como sociedad: «¿Por qué, pese a todos los avances en todos los frentes, parecemos socialmente compungidos y temerosos?», se pregunta Maldonado. Y escribe Ana Iris: «como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que la incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso».

Incertidumbre, vulnerabilidad, dependencia, necesidad de pertenencia? y al final del recorrido, una última pregunta: ¿Hay esperanza para nuestra sociedad?

Presenta: Elena Santa María, periodista

Ponente: Ana Iris Simón, periodista y escritora

Ponente: Antonio García Maldonado, consultor político

17:00 h. Control social y libertad: ¿hay esperanza para la democracia?

Mesa redonda Ver en vivo

El crecimiento de la capacidad tecnológica de las empresas y del Estado hace posible un control social como nunca ha conocido la historia. Es posible seguir la ubicación de cada uno, acceder a las comunicaciones, saber con detalle los movimientos en Internet, incluso conocer nuestras preferencias, valores y creencias. Con esta información buena parte de nuestra intimidad queda al descubierto y aparece un riesgo real de que se conculquen los derechos y libertades fundamentales. El control social, además, se puede manifestar de una forma muy evidente, pero también es posible dominar y dirigir las sociedades a través de la manipulación más silenciosa.

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos sobre los que se apoyan las herramientas que nos conducen a tal acumulación de poder anuncian y prometen un gran desarrollo para nuestras sociedades: la mejora exponencial del tráfico, unos servicios más eficientes, un acompañamiento médico constante, una gran eficacia de los servicios de emergencia, ahorro energético. ¿Merecen la pena los riesgos que tenemos que correr? ¿Podrán sobrevivir las democracias, y seguir siendo tales, en un entorno semejante?

En este acto queremos dialogar sosegadamente sobre este problema, apuntando las ventajas y los inconvenientes de los modelos de control social contemporáneos e intentando comprender el problema para contribuir a asentar ese nuevo equilibrio entre seguridad, eficacia y libertad que necesitan nuestras sociedades.

Presenta: Marcelo López Cambronero, profesor de Humanidades de la UFV

Ponente: Francisco Hernández Guerrero, fiscal, especialista en ciberdelincuencia y ciberguerra

Ponente: Jorge Martínez Lucena, profesor titular de filosofía, Universidad Abat Oliba

18:30 h. El Purgatorio, canto de la esperanza

Encuentro Ver en vivo

Emisión de la conversación con el escritor Franco Nembrini, realizada con motivo del séptimo centenario de la muerte del poeta Dante Alghieri.

El poeta mira nuestro mundo a sabiendas de que «el cielo es la verdad de la tierra». ¿Es posible volver a empezar? ¿Y si fuera ya demasiado tarde para que irrumpa la esperanza en mi vida? Son preguntas que todos nos planteamos y a las que Dante encuentra una respuesta en su itinerario humano y poético. A través de algunos personajes del Purgatorio, un canto a la esperanza.

Presenta: Davide Tomaselli, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Ponente: Franco Nembrini, educador y escritor

20:00 h. Más allá del optimismo, la esperanza

Encuentro Ver en vivo

Josep María Esquirol y Javier Prades dialogarán en torno al lema de esta edición de EncuentroMadrid. ¿Por qué estamos siempre abiertos a la esperanza? ¿Se puede esperar sin ser ingenuos? ¿Cabe esperar sin ser presa del utopismo ideológico? ¿Qué fundamenta una verdadera esperanza?

Presenta: Jorge Martínez Lucena, profesor titular de filosofía, Universidad Abat Oliba

Ponente: Javier Mª Prades, teólogo y rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Ponente: Josep María Esquirol, catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona

22:00 h. Tu amor es el canto mío II Noche internacional de cantos

Espectáculo Ver en vivo

Este concierto quiere mostrar cómo cantan las voces, las manos, las miradas, y los gestos; cómo cantan los instrumentos, las lágrimas, la pobreza y la fragilidad; cómo cantan los corazones, el silencio, los timbres de las puertas y el ajetreo de la cocina; cómo canta la vida entera cuando esta se dona en un acto gratuito (y a menudo doloroso) de amor, que es inextirpable, invencible y que tiene la capacidad de regenerar el mundo.

En la estela de la primera edición, en esta II NOCHE INTERNACIONAL DE CANTOS tendrá lugar la emisión de un concierto especial, en el que participarán amigos de muchos países para disfrutar de la gratuidad de la belleza y de la belleza de la gratuidad, que siembran en el mundo la esperanza.

Domingo 17 de octubre

11:00 h. «Esperábamos algo: y bajó la alegría» (Ada Vitale) Conversaciones con jóvenes en torno a la esperanza en nuestros días

Encuentro Ver en vivo

A partir del testimonio de varios jóvenes migrantes que, tras abandonar sus países de origen y viajar en circunstancias dramáticas, han encontrado un lugar de acogida y un espacio humano a través de la ong CESAL, se plantea un diálogo con otros jóvenes de distintas realidades que buscan compartir lo que les permite afrontar la vida, el trabajo, la amistad, el desarraigo o la soledad con una nueva esperanza.

Presenta: Andrés Oriol, estudiante universitario

13:00 h. Tierra Santa, la difícil esperanza

Encuentro Ver en vivo

Si en algún lugar resulta particularmente urgente abordar la validez de lo que se afirma el lema de la presente edición de EncuentroMadrid es en el contexto geográfico e histórico de Tierra Santa, en el que el conflicto es permanente desde hace más de 50 años, y donde parecen fracasar, uno tras otro, todos los intentos de establecer una convivencia en paz y justicia.

Emisión de la entrevista al Patriarca Pizzaballa, testigo privilegiado de cuanto sucede allí y uno de los principales referentes de la Iglesias cristianas, además de un gran conocedor de Israel y del mundo islámico y musulmán. Intentaremos comprender de su mano la actual encrucijada, con especial atención a la vida de la minoría cristiana, indagando en qué consiste y cómo se sostiene la esperanza en una situación como esta.

Presenta: José Luis Restán, director editorial de COPE

Ponente: Mons. Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén

17:00 h. La sorpresa del ahora. Una conversación con el escritor J.Á. González Sáinz

Encuentro Ver en vivo

Presenta: Guadalupe Arbona, profesora de Literatura en la Universidad Complutense

Ponente: J.Á. González Sainz, escritor

(EncuentroMadrid)





