La Escuela de Hostelería de Cáritas Cartagena abre las puertas del empleo a muchas personas

La Cuaresma ha sido la excusa para celebrar los seis años de la Escuela de Hostelería que sostiene allí Cáritas Diocesana. Para celebrarlo, desde su delegación de Medios han invitado a grandes chefs de la región, premiados con estrellas Michelín, a cocinar junto a sus alumnos con recetas de Cuaresma que se emiten en TRECE. Y en Ecclesia se han acercado a conocer alguna de las historias que tienen rostro y nombre de cada uno de los alumnos de este centro formativo.

Por las aulas de esta escuela, enclavada en el Monasterio Corpus Christi de las Agustinas Descalzas de Murcia, han pasado más de 1.000 alumnos para formarse en cocina y sala. Cada año estudian unos 250 alumnos y en la actualidad hay 75. Eva Rabasco, responsable de la Escuela, y Djau Alseny Diallo, antiguo alumno y hoy trabajador en hostelería, le han puesto voz en el programa.

«En 2014 nuestro obispo pide a Cáritas un proyecto que ayude a los jóvenes a encontrar empleo. Así surge este proyecto, mirando a un sector que tiene mucho futuro en la provincia», explica Eva. «Contamos desde el primer momento con los profesionales del sector, hicimos un llamamiento que sumara a todos, desde las necesidades reales de los empresarios, y el vínculo sigue estando desde entonces. Nosotros, sin el apoyo de los empresarios, no tendríamos sentido como escuela».

«A mí me ha ayudado a encontrar empleo en lo que yo quiero. Antes no tenía trabajo -cuenta Djau-, cuando llegué no tenía a nadie, no sabía ni el idioma, y después del curso me han llevado a poder trabajar en una cafetería, tengo un contrato de trabajo y desde Cáritas me han ayudado un montón». Para personas que se sientan identificadas con su historia, Djau anima a «que no se rindan. Con esfuerzo y ayuda todo es posible. Mi vida ha cambiado mucho. Se me han abierto las puertas del trabajo y ya llevo tres años, soy responsable y estoy feliz».

Pablo González, María Gómez, Nazario Cano y Juan Guillamón son los chefs invitados para esta campaña de recetas de Cuaresma, pero también han participado Paco García, responsable de formación, y Antonio Amador, ex alumno de la Escuela. Este último, con una situación muy apretada en casa, se formó en esta escuela y ahora es jefe de cocina de un restaurante. La suya es una de las historias que se han contado en el programa y que ejemplifican la labor de Cáritas Diocesana de Cartagena en pos de la dignidad del trabajo para quienes viven en riesgo de exclusión.