La preparación del Camino al Señor ha contado con muchos heraldos y mensajeros de paz en la Historia de la Iglesia. Hoy celebramos a San Francisco Javier, uno de los grandes baluartes del anuncio de la Fe.

Nacido el año 1506 en el Castillo de su familia en Navarra, su padre es un hombre de letras, mientras su madre es heredera de la posesión de Javier. Siguiendo el afán de estudio, marcha a París. Pero su idea es grandes sapiencias humanas.

Tras cursar Filosofía y estudios teológicos, tres compañeros le ayudarán a entrar en un ámbito de Iglesia: Cornelio Fabro, Juan de la Peña y, sobre todo, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Su amistad es grande aunque sus ideas les separan porque ellos viven en el carisma de la sobrenaturalidad y Francisco en lo meramente terreno.

Pero un detalle le lleva a la conversión. Y es que San Ignacio le recuerda continuamente las palabras del Evangelio donde Cristo lanza a sus discípulos esta advertencia en forma de pregunta: “De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?”.

Así abraza plenamente la Fe. Decidido a entrar en los jesuitas, hizo sus primeros votos en Montmartre en 1534, ordenándose sacerdote tres años después en Venecia. Entonces hay un proyecto del rey que busca extender sus terrenos a Ultramar, él se apunta a la idea para llevar el Evangelio.

Marcha, por eso, a predicar la Buena Nueva en Las Indias, como apóstol y peregrino infatigable. San Francisco Javier será Provincial de los jesuitas. Muere en el año 1552, siendo declarado Patrón de las misiones. Su huella y testimonio quedan patentes en tierras de Japón.