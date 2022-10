El día a día de Pedro Zafra, joven sacerdote español en Kiev: "Mi principal misión es estar con la gente"

El sacerdote Pedro Zafra, originario de Córdoba, llegó en 2011 a Kiev para formarse en el seminario. Fue ordenado el pasado mes de junio y trabaja en la parroquia de la Asunción de la Virgen en la capital ucraniana. El joven cordobés, junto a otros sacerdotes de la parroquia, rezan y mantienen la pastoral para todo aquel que quiera ir para hablar, rezar y confesarse.

El joven sacerdote se ha pasado por el programa 'La Linterna' de Ángel Expósito para hablar sobre estas últimas semanas en la capital ucraniana. Allí Pedro permanece desde el inicio de la guerra y sigue teniendo claro que su misión está allí. Este domingo se celebra el DOMUND, el Domingo Mundial de las Misiones, y la misión de Pedro es estar también en el horror de la guerra.

Pedro asegura “estar bien” en este momento aunque “estamos escuchando continuamente ruidos de misiles, pero nosotros estamos tranquilos sabiendo que estamos en manos de Dios y estamos haciendo nuestra pastoral lo más normal que podemos”.

El joven sacerdote admite que cuando se oyen explosiones “hay cierta tensión”. Aún así, “la gente trata de hacer vida normal. Las escuelas tienen sus clases online y están funcionando, los kioskos están abiertos como también los supermercados y los centros comerciales […] la actividad en la ciudad continúa”.

Sobre el trabajo en la parroquia, Pedro subraya que la Iglesia "está abierta todo el día y celebramos Misas todos los días también. Hemos retomado los grupos de catequesis para los niños para prepararlos a la Primera Comunión, como también el grupo de jóvenes y de los monaguillos”. Durante las catequesis con los niños intentan no hablar de la situación actual sino que siguen hablando “de Dios y del tema a los que los preparamos como puede ser la Primera Comunión”.

Asimismo, “nosotros como sacerdotes en las homilías obviamente hablamos de que existe la vida eterna, de que nuestra está en manos de Dios, del amor al enemigo […] tratamos de transmitir el Evangelio en plenitud y la Palabra de Dios no cambia por el hecho de que haya una situación u otra. La palabra del Evangelio sigue siendo la misma siempre, sin importar la situación en la que nos encontramos”.

Sobre su misión en Kiev, el sacerdote cordobés tiene claro que es “estar con la gente, estar completamente a su disponibilidad. Llama siempre gente que necesita productos de todo tipo, medicamentos, ropa. Nosotros los atendemos en la medida de lo posible. Y obviamente también estamos para celebrar la Eucaristía, las confesiones, los sacramentos y estamos aquí haciendo nuestra principal misión que es anunciar a Jesucristo”.

Preguntado por si alguna vez ha tenido dudas o miedo, Pedro admite que “miedo sí que tengo, de vez en cuando, sobre todo cuando se escuchan explosiones o se ven noticias de cómo se está desarrollando toda la situación”. En todo caso, el joven sacerdote también está “absolutamente tranquilo” y se encuentra “en paz” porque sé que es la voluntad de Dios.

EFE/ Oleg Petrasyuk

“Él me ha cuidado hasta el día de hoy, no sé que va a pasar con mi vida, pero sé que está en manos de Dios y estoy aquí tranquilo. Obviamente muchas veces caigo en la angustia y veo el sufrimiento de la gente, y a veces me desanimo pero yo veo que es la gracia de Dios la que me sostiene aquí y la oración de tantas personas y tantos amigos que tengo en España y en tantos lugares del mundo”, ha asegurado Pedro Zafra.

Ángel Expósito ha dejado al sacerdote cordobés un momento para enviar un mensaje a todas estas personas que están rezando por él y a sus amigos: “Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado en los distintos aspectos, sobre todo con la oración. Quería pedir que continuaran rezando porque la situación aquí es complicada, me siento agradecido a Dios por la Iglesia, por mi comunidad, por la gente que está rezando por mí, por mi familia que me apoya en todo momento y también decirle que estén tranquilos, que estoy aquí bien con el Señor que me da la fuerza y no necesito más”.