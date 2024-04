El desconocido vínculo entre el matrimonio y el celibato que desvela el sacerdote José Fernández

En los últimos años las librerías se han llenado de tutoriales sobre cómo superar una crisis de pareja o sobrevivir al matrimonio pero... ¿realmente tenemos claro el significado de darse el 'sí quiero'?

El sacerdote José Fernández Castiella ha publicado'Matrimonio, la gran invención divina', en la que reflexiona sobre su valor y belleza. En 'ECCLESIA al día', el presbítero ha explicado que no se trata de un manual de autoayuda, sino que hace referencia a este sacramento como “la vocación por antonomasia, dando lugar a una belleza fascinante”, asegura.

Fernández Castiella expone que hoy en día se ha perdido el significado del matrimonio, incluso entre los propios cristianos, aunque en el último siglo se ha avanzado sobre este misterio oculto: “Históricamente se veía como institution para tener hijos y protegerlos. En el siglo XX se ha empezado a hacer una reflexión del matrimonio como una comunión de personas. Ahora quizás, la sociedad posmoderna quiere inventar su matrimonio y pretende una relación en la que nadie entra, que no tiene dimensión pública y eso hace que se pierda algo del matrimonio como institución”, ha sostenido.

"El matrimonio es el gran acto de la libertad humana"

Una realidad que podría estar detrás de buena parte de los divorcios o nulidad matrimonial de un elevado porcentaje de cónyuges, y que obedece, según el autor, “a comprender la libertad como un simple tener opciones para elegir y no querer comprometerse con ninguna de ellas para no perder las opciones de elegir”.

Frente a ello está la propuesta antropológica que entiende la libertad “como la capacidad de ser yo mismo, y soy más yo mismo cuanto más me doy. Para explicrlo tenemos que explicar que las personas somos relación, somos hijos. Me tengo a mi mismo en la medida en que me doy a otro y el otro me recibe, por eso el matrimonio es la mayor entrega y expresión de libertad. Esta visión es la que falta un poco en la concepción cultural posmoderna”, ha apostillado José Fernández Castiella.

'Matrimonio, la gran invención divina' cuenta con dos partes diferenciadas, por un lado la explicación antropológica que es “compartir la vocación del matrimonio como una cuestión de identidad personal, y si se entiende así el matrimonio es el gran acto de la libertad humana sin necesidad de hablar de Dios”.

Por otro lado, estaría la lectura teológica que aporta la visión cristiana del matrimonio: “La historia del Antiguo Testamento es una alianza de Dios, un matrimonio que llega a su culmen en la eterna alianza que es la Eucaristía y el matrimonio tiene como referencia válida la Eucaristía”.

Los simbolismos de una boda

Fernández Castiella ha resaltado también que la celebración de una boda condensa toda la biografía de los cónyuges, ya que recoge “toda la preparación del matrimonio y la fidelidad que viene después y eso se expresa de modo simbólico con el vestido blanco de la novia, la luz, la música, las flores... Una celebración bella es la que expresa toda esa riqueza, no que el vestido de la novia sea mono o la múscia bonita”, ha puntualizado el sacerdote en 'ECCLESIA al día'.

El vínculo entre el matrimonio y el celibato

Asimismo, también ha revelado la asociación existente entre el matrimonio y el celibato, entendiendo esto último como una opción sexual “en la que hay una búsqueda de compañía que se encuentra en la Eucaristía, y no es soledad”.

Así las cosas, subraya que el celibato es una “referencia buena para el matrimonio” y, al mismo tiempo, el conocer la vida matrimonial “es una referencia buena para el celibato porque la relación con la Eucaristía es esponsal, matrimonio y celibato se reclaman mutuamente y ambos convergen en la Eucaristía”.