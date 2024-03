La psicóloga Silvia Congost desgrana las claves para afrontar una ruptura amorosa: "Si nos esforzamos"

Decía Oscar Wilde que amarse uno mismo es el comienzo de un romance de por vida, uno de los mejores viajes que puede hacer uno para conocerse.

Sobre autoconocimiento hemos hablado en 'Herrera en COPE' de la mano de la psicóloga Silvia Congost, una de las más reconocidas de los últimos años, cuya charla con las claves para evitar la dependencia emocional cuenta con casi 20 millones de visualizaciones en YouTube.

En primer lugar, la experta pone el foco en la dificultad de conocerse a uno mismo: "Es difícil porque no nos enseñan, no nos inspiran, no nos ayudan a que indaguemos, a que nos hagamos preguntas, pero, sin embargo, tal y como decía Oscar Wilde es muy importante".

Congost acaba de publicar 'Diario de una ruptura', un libro que pretende explicar cómo convertir una situación dolorosa en algo nuevo.

"Enfrentarse a una ruptura es aprender a enfrentarse a un cambio. La vida está hecha de cambios, lo relacionamos mucho con la relación de pareja, pero son pérdidas y constantemente la vida nos da y nos quita cosas, personas, situaciones, proyectos y si no estamos preparados para enfrentarnos a esas pérdidas, entendiéndolo como un proceso de aprendizaje y de crecimiento vamos a sufrir y podemos quedar ahí atrapados. Es importante detenernos y reflexionar sobre estos temas", explica a Mar Amate en 'Herrera en COPE'.





La importancia de la autoestima

En España estamos "bastante mal" de autoestima como explica la psicóloga: "Hay una necesidad de aprender a amarnos. La autoestima es cuán valioso me siento, que qué valor me doy a mí mismo, por qué siento que merezco tener éxito o que me pasen cosas buenas. Siento que soy digna de recibir amor de aquellos que me rodean, soy capaz de conseguir mis objetivos, de superar dificultades, etc".

"Si nos sentimos imperfectos, defectuosos, insuficientes, incapaces nos va a llevar a muchas veces a tolerar cosas que no deberíamos tolerar en las relaciones de pareja, a volvernos más sumisos, más permisivos, más dependientes porque tenemos miedo a no encontrar a nadie que no se elija a nadie que nos quiera. Ese conocido miedo a la soledad que oscurece la vida de tantas personas", desgrana.





'Diario de una ruptura'

'Diario de una ruptura' "es el viaje de Río, la protagonista que está en una relación que ella cree que es que está muy bien y esa persona le dice en un momento determinado, nos vemos tal día y nunca vuelve. Ellos tienen un viaje previsto a la bellísima ciudad de París, un viaje romántico que es la imagen que tenemos de París y ella al final, después de muchos quebraderos de cabeza, y de ese choque inicial de que no acaba de entender qué ha pasado en su vida y en su relación, decide hacerlo sola".

"Es la descripción de ese proceso de recuperación, ese ir transitando las diferentes etapas del duelo cuando vivimos una ruptura, aunque también se puede extrapolar a cualquier pérdida o cualquier cambio de nuestra vida. No es solamente para aquellos que han perdido una relación de pareja o que se ha acabado. Pretende ser un libro que inspire y que ayude a ver el final de una etapa como el inicio de un montón de posibilidades y nuevas oportunidades", explica la psicóloga.





Cómo afrontar una ruptura de pareja

En este punto, se ha centrado en cómo afrontar una ruptura. "¿Para qué queremos tener al lado a alguien que no está satisfecho, que no está a gusto al que no le gustamos o que no nos ama?", se pregunta Congost.

"Que una persona que ya no te quiere se vaya es un regalo maravilloso de la vida. Lo vemos como algo desgarrador que nos arrastra a los infiernos, pero en realidad es un regalo. Ese proceso te obliga a reencontrarte contigo misma, que creo que esto es otro regalo muy bonito porque cuando ya no tienes esa persona tienes que mirar hacia dentro, recordar quién eres, como eras antes de esa relación y hacia dónde quieres ir sobre todo tú", asegura la psicóloga en 'Herrera en COPE'.





En cuanto a los consejos si rompes con tu pareja, se centra primero en ese mensaje de que puede resultar positivo que la otra persona se vaya de tu vida: "Lo que tienen que hacer primero es recordar este mensaje, que si una persona se ha ido de nuestro lado es porque ya no tenía más sentido estar ahí, vino para enseñarnos algo, tratemos de aprender qué nos ha enseñado esa persona, en que nos ha sumado, que hemos aprendido y dejemos ir porque aparecerán otras muchas".

"Tendremos que transitar las diferentes etapas del duelo, habrá rabia, negación, tristeza todo esto es normal, pero vigilemos no quedar atascados en ninguna de ellas y es la forma en la que si nos esforzamos en percibir, a pesar de nuestra pena interior, la belleza de todo cuanto nos rodea vamos a llegar a la aceptación y habrá valido la pena", concluye.