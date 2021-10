La decisión que ha tomado un convento de Toledo para sobrevivir económicamente: "Si no, no podemos pagar..."

La pandemia ha castigado a multitud de ciudades que tienen que como principal motor económico el turismo. Entre ellas está la ciudad de Toledo.Durante meses, los vecinos del Casco Histórico observaban estupefactos cómo algunas de las calles más transitadas de la capital de Castilla-La Mancha estaban prácticamente vacías. Una escena que, por suerte, empieza a ser menos frecuente con el retorno de los visitantes a uno de los espacios con mayor patrimonio cultural de nuestro país.

Pero las consecuencias económicas derivadas de la covid-19 siguen presentes. Ejemplo de ello es uno de los conventos más conocidos de la Ciudad Imperial, el de las Madres Agustinas Calzadas dela Purísima Concepción, que data del siglo XV.

Económicamente las seis hermanas que conviven en el claustro han vivido de la repostería, pero las ventas cayeron estrepitosamente desde hace un año y medio. Por ello, ante la falta de ingresos, han tomado la decisión de acondicionar un total de diez celdas del convento para destinarlas al alojamiento turístico.

En declaraciones a Aleluya, la madre superiora del convento, sor Ángeles Rosendo, ha precisado que no les ha quedado más remedio que buscar esta fuente de ingreso (que compatibilizarán con la repostería), ya que “con lo que tenemos no se pagan los seguros médicos, las pagas para las cuatro hermanas jóvenes que no están jubiladas... Mantener un monasterio cuesta mucho”, asegura.

En cualquier caso, sor Rosendo ha dejado claro que la presencia de huéspedes en el interior del convento lejos de incomodarles, les gusta: “Pueden entrar y salir cuando quieran. No nos estorban para nada, porque las celdas son independientes a la clausura”, ha explicado.

Para animar a los visitantes a hospedarse en el convento de las Madres Agustinas Calzadas dela Purísima Concepción de Toledo, la madre superiora ha explicado es “un lugar que proporciona paz y tranquilidad”, y ha advertido que en las habitaciones no hay televisión “porque ya la tienen en casa y aquí vienen a estar tranquilos”, comenta. Además, quien lo desee puede acceder a la capilla, junto al patio más grande del edificio.

Preguntada si han tenido que invertir mucho dinero para habilitar las celdas, sor Ángeles Rosendo ha precisado que hace años las administraciones públicas subvencionaron hace años el acondicionamiento de las habitaciones, por lo que solo han tenido que asumir el coste de la pintura o de las camas.

Pese a que aún se desconoce cuando podrán recibir huéspedes en el convento, ya que están a la espera de la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento de Toledo, la tarifa será de 40 euros por noche en las habitaciones con cama individual y 60 por la de matrimonio: “El Ayuntamiento ya ha aceptado la reforma del convento para compatibilizar su uso religioso con el de alojamiento”, ha detallado en Aleluya la monja.