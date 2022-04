Cristina López Schlichting en el pregón de la Semana Santa de Madrid: "El sufrimiento también tiene un valor"

"Mi sufrimiento, el vuestro también, tiene un valor: es fecundo y bueno. ¡Qué milagro! ¡Qué misterio!". Así lo expresó la directora de Fin de Semana de COPE, Cristina López Schlichting en el pregón de apertura de la Semana Santa madrileña.

La catedral de Santa María la Real de la Almudena acogió este martes, 5 de abril, la intervención de la periodista que agradeció la invitación del arzobispo, el cardenal Carlos Osoro. "Madrid es de todos", aseveró, antes de señalar que su templolo es también: "Ni la más hermosa del mundo, ni la más fea, pero amplia y acogedora. […] El espacio para todos los carismas e identidades".

"Agarrada al rosario"

López Schlichting reconoció que creció «con ciertos prejuicios antisemanasanteros», pero que ahora es una «rendida admiradora» gracias, en primer lugar, a su acercamiento a la fe católica con las Mercedarias de la Caridad y con Comunión y Liberación y, después, a la «belleza plástica» de las procesiones y a ver de cerca cómo las viven personas de toda la geografía española. Eso sí, con la vista puesta en las hermandades y cofradías presentes, ha incidido en que «a ustedes no puedo enseñarles nada» sobre la Semana Santa y, por ello, ha querido hablar del dolor.

«¿Qué puedo decirles del dolor? ¿Quién no ha pasado por él», planteó la periodista, para luego citar ejemplos como la pandemia, la guerra de Ucrania, la enfermedad, las rupturas familiares o los problemas laborales. Aunque ella se curtió cubriendo conflictos bélicos, reveló que siempre «había superado el temor» hasta el pasado mes de febrero, cuando, tras una operación, experimentó complicaciones y un «dolor extremo». «Durante semanas, días y noches, he caminado por mi casa durante horas, sufriendo despiadadamente y agarrada al rosario», detalló.

"Me dejo amar dentro de Él"

Algo cambió cuando empezó a darse cuenta de que «Él pasó exactamente por lo que pasamos nosotros». Además de «los bofetones y salivazos», de «la flagelación tremenda, casi hasta el desfallecimiento» y de esa «muerte horrible en la cruz», remarcó, Cristo sintió «el miedo, la angustia, la perplejidad» y los «sorprendente» es que, en vez de huir, «lo eligió deliberadamente». Los textos evangélicos, no minimizan este dolor ni la sensación de derrota de los seguidores de Jesús porque en la Pasión hay «algo crucial, decisivo».

«Hoy me sigo enfadando, pero he decidido dejar que Dios ame mi enfado. No he superado mi límite, pero me dejo amar dentro de Él —concluyó citando a referentes como Jesús Carrascosa o Luigi Giussani—. Ahora ya no tengo que censurar nada, ni mi dolor, ni su amor. Ni mi rabia ni su ternura. Ahora soy libre».

"Siempre ha buscado la verdad"

El encargado de presentar a la también escritora ha sido el director de Medios de Comunicación del Arzobispado, Rodrigo Pinedo, que rememoró que la conoció en octubre de 2015, al poco de llegar al cargo, en un acto de cristianos perseguidos en Alfa y Omega, y que, al verle, esta exclamó: «¡Qué joven!». «Y así es Cristina: sin medias tintas, clara, fiel a lo que ve, fiel a lo que escucha», ha añadido, antes de desgranar su carrera en ABC y Cope y explicar que «siempre ha buscado la verdad» y que también busca, con la ayuda de Comunión y Liberación, «la Verdad en mayúsculas».

A la conclusión del pregón, el arzobispo agradeció a López Schlichting sus palabras y le ha dado una pequeña imagen de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena: «Muchas gracias, Cristina. Este pregón, en estas circunstancias de la pandemia, de la guerra, y en las circunstancias personales, viene muy bien». En el acto también estuvieron presentes el nuncio de Su Santidad en España, Bernardito Auza, y los obispos auxiliares José Cobo y Jesús Vidal.