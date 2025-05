El Congreso sobre la Esperanza, celebrado en Teruel, ha conseguido recopilar conclusiones positivas: "hemos abierto una ventana nueva"

Publicado el 26 may 2025, 17:00

"Cuando oyes a jóvenes que prácticamente lo han tenido todo, que están convencidos de que este mundo es una 'eme' y que van a vivir peor que sus abuelos, pues se te parte el alma", así resume el Obispo de Teruel, Monseñor Satué, la desesperanza que asola la sociedad actual. Por eso es importante que la Iglesia apueste por ser emisaria de esa esperanza que hace tanta falta en estos momentos.

David López, responsable de comunicación de la Iglesia en Aragón, ha hecho balance en el programa 'Ecclesia Al Día': "atreverse con un congreso, en una ciudad pequeña como Teruel, sobre algo de lo que la gente normalmente no habla ni en el bar, ni en las tertulias, era arriesgado, pero ha salido muy bien", comenzaba David. Afirma que con este Congreso se abre una nueva ventana, algo novedoso en la Iglesia y que ha sido la prueba de que "cuando alguien no solamente es positivo, sino que confía en que las cosas pueden hacerse, incluso en una ciudad pequeña y con pocos medios, pues las cosas salen bien. No podemos estar más contentos".

La importancia de tener algo a lo que aferrarse

"Hemos acabado con el corazón y la mente sacudidos, por la verdad desnuda que ha salido a nuestro encuentro", asegura David. Las realidades que se han encontrado son muy duras, desde las cifras de Cáritas, que son espeluznantes por sí mismas, hasta los casos más concretos. Se han tocado muchos temas: filosofía, medicina, psicología, prisiones, acompañamiento, abusos... todo ello entronca con el amor, "el amor como fuerza transformadora", que es la clave para superar las crisis y los problemas que, inevitablemente, nos encontraremos a lo largo de nuestras vidas.

"La vida tiene que tener un propósito y ser conscientes de ello ya nos ayuda mucho", decía David. "La clave es no darle importancia a tener cosas, sino a disfrutarlas y compartirlas con el prójimo", resume en una frase, la clave para vivir con esperanza.