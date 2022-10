¿Cómo es el día a día de los jóvenes que son padres y madres?: "Hay que apretarse el cinturón..."

La paternidad o maternidad es una experiencia hermosa, pero nada sencilla. Te cambia la vida. Los gastos se disparan, máxime en un contexto de inflación como el que vivimos actualmente. Son millones las familias jóvenes que hacen verdaderos malabares para llegar al final de mes o rascar tiempo de donde no hay para criar a los pequeños.

En ECCLESIA hemos conocido cómo les ha cambiado la vida a los jóvenes españoles que se han lanzado a la aventura de formar una familia.

Los sacrificios de los padres para mantener a su familia

TAMARA, 30 años: A veces es complicado porque no duermes, el bebé llora mucho pero la verdad que merece la pena. Hay cosas que no haces igual pero puedes salir y disfrutar de la vida igual que si no tuvieras hijos.

EUGENIO, 32 años: Hoy día, tal y como están las cosas, es cada vez más raro ver a jóvenes siendo padres, aunque es la mejor decisión que hemos podido tomar. A nivel económico cuesta llegar a fin de mes, hay que apretarse el cinturón pero entre mi mujer y yo intentamos exprimirnos al máximo para llegar bien al final de mes.

ANDRÉS, 34 años: Dificultades económicas siempre y cuando uno deje de lado el egoísmo pues no hay por qué tenerlos. Ya no se tienen recursos para viajar o salir a cenar todos los fines de semana, pero qué importa eso si uno se rodea de una bonita familia y una serie de intangibles que te llenan más que cualquier cosa material.

ANA, 28 años: Tengo 28 años y tengo un niño de dos años y camino del otro. Noto que ha subido todo muchísimo y cada vez es más complicada la compra, nos gastamos treinta euros más a la semana, en la guardería suben los precios también... Pero merece la pena cuando les ves. Nos está costando más llegar a fin de mes. Hace un año y medio era más simple. Trabajamos los dos pero con la subida de precio se nota. Vivimos de alquiler, no nos da para comprar una casa.

JESÚS, 29 años: El hecho de ser padre no significa que te conviertes en una persona ermitaña y tengas que estar encerrado 24/7 en casa. Al contrario, a nosotros nos gusta salir, somos jóvenes, no tenemos por qué encerrarnos, la vida es para aprovecharla y disfrutarla. Lo único que queda es disfrutar al máximo.