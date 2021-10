El chef Pepe Rodríguez cuenta lo que ha visto y oído en los misioneros

El pregón del Domund 2021 ha estado a cargo del cocinero y jurado del programa MasterChefPepe Rodríguez. El pregonero ha alabado la labor de los misioneros comparando la evangelización con el arte de la cocina y ha dicho que los misioneros no buscan reconocimiento, pero merecen varias ?estrellas?.

El chef Pepe Rodríguez presentó esta tarde el tradicional pregón del Domund, en la Catedral Primada de Toledo. El acto estuvo presidido por el arzobispo de Toledo, monseñor Francisco Cerro Chaves, acompañado por el director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. A lo largo del pregón, Pepe Rodríguez estableció un paralelismo entre la misión y su trabajo en la gastronomía, mediante rasgos que comparten los misioneros con los integrantes de un equipo de cocina.

Haciendo alusión al lema de este Domund, el popular chef se propuso ?contar lo que ha visto y oído en los misioneros?. ?En lugar de leer una receta en voz alta, los misioneros cocinan en medio de todos. Sin pretenderlo, ofrecen con su vida una lección magistral?. El pregonero enfatizó este contacto con la realidad al afirmar que los misioneros no hablan de oídas en cuestiones como la pobreza, sino que se implican y celebran cualquier motivo de alegría: ?Estar con los más necesitados te aterriza?.

Pepe Rodríguez no solo habló del ofrecimiento de los misioneros: también destacó la entrega de ?un Dios que no solo da de comer, sino que se ha hecho alimento para quien quiera recibirle?. En esta línea, dijo que ?la comida compartida une; comer es celebrar, y los cristianos, que no somos tontos, nos reunimos en torno a la mejor Comida en el banquete de la Eucaristía?.

El pregonero también calificó a Dios como ?el mejor Chef?, que ejerce como Jefe de Cocina de ese gran ?equipo? que son los misioneros. Y añadió que se trata de ?un Chef que no pierde de vista el punto de sal, hasta el extremo que pide a sus discípulos que seamos la sal de la tierra?.

Como toledano, Pepe Rodríguez recalcó la contribución de su diócesis a las misiones, ya que Toledo cuenta con 120 misioneros, que forman parte de los 7.200 españoles repartidos por el mundo actualmente en activo en la misión. ?Según parece, somos el país con más misioneros del mundo, y el segundo que más aporta económicamente al Domund?, dijo el pregonero, que cerró su intervención afirmando que los misioneros no merecen una sino varias ?estrellas? por su solidaridad y esfuerzo.

El arzobispo de Toledo, que inició el acto, dijo que el Domund es una llamada de la Iglesia a anunciar a Cristo muerto y resucitado . Por otro lado, agradeció a los seises de la catedral que pusieron el broche de oro al acto con sus cantos, y también a las Delegaciones Diocesanas de Misiones presentes en la catedral. Finalmente, animó a ?que seamos muy generosos con el Domund?.

El acto concluyó con la intervención del director nacional de OMP, quién destacó que el Domund es una jornada que se celebra en todo el mundo y subrayó el papel de los misioneros, que son ?hombres y mujeres dispuestos por Cristo a dejarlo todo y llevar esa agua de vida que necesitamos para no morirnos de sed?.

(OMP)





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.