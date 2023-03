Carlos García Taracena: “Participar en la Javierada es un regalazo y una oportunidad de unir parroquias”

“A nivel familia y a nivel Iglesia es un regalazo, porque es un momento y una oportunidad que tenemos todas las parroquias de unirnos. En concreto, en nuestro caso en la parroquia de San Clemente Romano de Madrid, una parroquia normal de un barrio humilde con un grupo de ‘life teen’, es una fuerza tremenda para los chavales. Es un encuentro muy bonito el que se llevan allí , tanto con su propia parroquia como con las demás y esto marca de un año a otro siempre”, con estas palabras se ha expresado a ECCLESIACarlos García Taracena, un joven perteneciente a ‘Misión Jatari’ que participará en la clausura de la Javierada este fin de semana. Además también comparte contenido en redes en su cuenta personal de Instagram: @carlos_taracena.

Ha explicado que en su caso ya ha podido participar en dos ediciones y que “siempre he acudido con la parroquia, pero es verdad que dentro de nuestra propia parroquia aproximadamente hay un número de voluntarios de entre cinco y siete personas. Se crea una gran familia con todo el grupo de chavales que llevamos, el sacerdote, dos seminaristas y los voluntarios. Yo voy acompañando a los chavales”.

“Los regalos de Dios”

Carlos confirma que la Javierada “es un momento de encuentro”. También ha querido hacer hincapié en una anécdota que “no se me olvidará jamás y fue el ir caminando con dos chicas de nuestra parroquia y de nuestro grupo. Gema y Ana. Fue un ratito de compartir, hicimos una dinámica en la que íbamos caminando y para estas chicas fue muy bonito y algo que les marcó verdaderamente. Yo animaría muchísimo a que todo el mundo se una, incluidos los catequistas y los que acompañamos. Tenemos que animar a que esto crezca porque los regalos que Dios nos hace en ese caminar ni los conocemos. Es posible que incluso ni nosotros podamos recoger los frutos, pero ya vendrán”.

En relación a las ganas de los jóvenes que participarán, incide en que “normalmente los que más comentan son los que ya conocen la Javierada. Llevan invitando estos últimos siete días a todos los que son recién incorporados y a los que va se van uniendo al grupo. Estos lo viven con una ilusión tremenda y los que van nuevos lógicamente no saben la experiencia que se van a encontrar, pero tienen el aperitivo de lo que les están contando los que ya han estado. Por ese motivo llevan ya un camino comenzado”.

“La fe es el motor de mi vida”

Por último, Carlos expone que “la fe para mí es el motor de mi vida, es el sustento y es lo que me permite el mantenerme ahí. Porque los momentos en los que cuesta o no terminamos de ver claro o incluso pasamos por una depresión, aferrarnos a esa fe es lo que nos mantiene cerca del Señor y la que nos permite levantarnos de nuevo”. Compartir su manera de vivir se basa, como él mismo indica en “fe y amor, porque no hay amor sin fe, ni fe sin amor, con lo cual es un único camino para podérselo transmitir al resto de jóvenes”.