Cáritas Española se une al Papa para pedir la paz en Tierra Santa: "Este conflicto debe cesar"

Cáritas Española insta al alto el fuego en Tierra Santa. Se suma así al constante llamamiento de paz del Papa Francisco y al comunicado publicado este martes por Caritas Internationalis. Un mes después del ataque de Hamas a Israel, la reacción de este último y la guerra que se ha desencadenado desde entonces, Caritas Internationalis exhorta a ambas partes a que cesen el fuego, protejan a la población, garanticen el acceso de la ayuda humanitaria, respeten el derecho internacional y liberen a todos los rehenes.

“Gracias a nuestra humanidad común, toda vida humana es igualmente sagrada y ninguna puede descartarse como un daño colateral necesario”, asegura el secretario general de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, quien hace hincapié en el imperativo de respetar el derecho internacional humanitario, incluido el principio de distinción entre civiles y combatientes.

En la nota, Caritas Internationalis recuerda que en reiteradas ocasiones ha realizado un llamamiento para que se garantice el acceso humanitario sin obstáculos a los 2,3 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que ha estado sitiada y privada de agua, alimentos, medicinas y combustible durante casi un mes. Todos los pasos fronterizos de Gaza deben reabrirse para permitir una asistencia humanitaria adecuada, señala el comunicado.

La situación en Cisjordania también se está deteriorando rápidamente, con crecientes amenazas a la vida y al empleo de civiles, detenciones arbitrarias y restricciones a la libre circulación.

“Todas las personas en Tierra Santa tienen derecho a recibir asistencia humanitaria y todas las partes en el conflicto deben cumplir con sus obligaciones para garantizar que se les proporciona”, añade Dutton. Además, insiste en que se debe proteger a los civiles y la infraestructura civil y restablecer inmediatamente los servicios esenciales para la supervivencia de la población civil.

"The humanitarian and human rights consequences of this violence will be devastating, complex and long-lasting, not only in the #HolyLand but in the #MiddleEast. This conflict must stop immediately. Now is the time for #peace," says @IamCaritas Secretary General @AlistairDuttonpic.twitter.com/U08rq7acNF