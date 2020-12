Cáritas Diocesana de Madrid apoya una solución rápida a los graves cortes de luz en la Cañada Real

Desde el pasado 2 de octubre de 2020 (83 días), se vienen produciendo cortes de luz en el suministro que afectan a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Por eso, Cáritas Diocesana de Madrid, junto con la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, quiere poner de manifiesto las consecuencias que esta situación están generando sobre la población residente en ambos sectores.

Los cortes de luz están afectando directamente a más de 1.200 familia (según el censo de la Comunidad de Madrid, son un total de 4.500 personas, de las cuales más de 1.800 son niños y niñas). La privación del suministro de luz impide el uso de cualquier electrodoméstico (calefacciones, lavadoras, frigoríficos, etc.). No debemos olvidar que nos encontramos en una situación de pandemia que obliga a extremar las medidas de higiene y esta situación lo hace imposible. Es difícil mantener una higiene adecuada en pleno invierno si no tienes acceso a agua caliente.

A nivel sanitario (Informe de consecuencias publicado por el Equipo de Intervención con Población Excluida, EIPE-Gerencia de Atención primaria del Servicio Madrileño de Salud)

El frío, la humedad y el moho debidos al acondicionamiento deficitario de las viviendas y a la ausencia de calefacción eléctrica facilitan la aparición de infecciones respiratorias y empeoran el curso de enfermedades respiratorias crónicas. Por otra parte, las personas más vulnerables, como recién nacidos y ancianos/as, se ven expuestas a situaciones de mayor fragilidad.

También, la falta de energía eléctrica empeora la calidad de la alimentación (debido a problemas de conservación de los productos frescos). La ausencia de iluminación en el hogar tiene como consecuencia un aumento del riesgo de caídas y de accidentes domésticos, aumenta el nivel de dependencia y reduce los estímulos físicos y mentales del entorno, aumentando así el riesgo de deterioro cognitivo y fragilidad.

Por último, los problemas de salud mental, tales como trastornos de ansiedad o depresivos, pueden aparecer o empeorar por la situación de aislamiento social y por la interferencia en las actividades cotidianas, familiares y laborales secundarias a la falta de suministro eléctrico prolongado.

Esta falta de suministro tiene como consecuencia directa la vulneración del derecho a la educación. Nos encontramos en una situación de pandemia en la que prima la formación on-line. Los niños y niñas de la Cañada Real no están siendo capaces de mantener estos procesos de formación por la falta de suministro eléctrico y por no acudir a las clases por la vergüenza que provoca el no poder ir aseados.

En un momento de cambio del sistema de prestaciones, son muchas las familias que necesitan el apoyo en la gestión de tramitaciones. Estos procesos requieren de acceso a internet y la carencia de suministro está retrasando los cobros y las gestiones.

Cáritas pide a las administraciones firmantes del Pacto Regional "trabajar en común"

La inserción laboral es uno de los pilares básicos en el fomento de la igualdad de oportunidades y hoy en día no se concibe la búsqueda de empleo sin el acceso a ordenadores, lo que se ve mermado por la falta de suministro eléctrico. Por lo que, piden a las administraciones firmantes del Pacto Regional, (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Delegación de Gobierno) que trabajen conjuntamente y aúnen todos sus esfuerzos.

Así, se podra restablecer el suministro de luz a los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, además de los canales de comunicación que devuelvan la confianza necesaria para el cumplimiento del Pacto Regional y del futuro de la población de la Cañada Real.

También, crear una hoja de ruta para acelerar los realojos de las familias, tal y como está comprometido en el Pacto Regional por la Cañada Real. Y además, establecer un plan de emergencia que dé una respuesta rápida hasta que finalicen los cortes de luz a las diferentes situaciones de necesidad de las familias, como son: el lavado de la ropa, la higiene con agua caliente, la alimentación, etc.

Finalmente, se ponen a disposición de las administraciones nombradas para apoyar las propuestas de solución que se pongan en marcha y colaborar en su rápida implantación.