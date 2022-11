Cardenal Rouco Varela: “Sin la Iglesia doméstica es imposible evangelizar”

“Sin la Iglesia doméstica es imposible evangelizar. Es una de las cuestiones básicas de la comprensión del hombre y de la vida. Y el amor es clave para concebir el concepto de familia y matrimonio. El fruto evidente del amor matrimonial se da sin más y es la descendencia. Es entregarse de tal manera que nace otra persona. El hombre no es el dueño del amor y cada uno de nosotros somos un don y un regalo. Tenemos que abrirnos a esa fuente del amor que es Dios”. Con estas palabras se ha expresado el arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, en el programa de TRECE ‘Eméritos’ dirigido por el periodista y profesor Isidro Catela.

Ha explicado que tiene un 75% de gallego y también un 25% de vasco porque su abuela materna era vasca y vivía en un pueblo cercano a Tolosa. “Hasta los 18 años no había salido de Galicia hasta que me fui a Salamanca para comenzar los estudios de teología en la Universidad Pontificia. Además me formé en el Colegio Mayor San Carlos dónde me formé desde el punto de vista humano, espiritual y pastoral. Allí se daban cita seminaristas de todas las diócesis de España”.

Su vida en Villalba

“Mi bisabuelo, Antonio Varela, fue alcalde de Villalba después de la revolución gloriosa hasta el primer año de la restauración. En la calle que yo nací llevaba su nombre hasta la llegada de la Segunda República. Villalba es una villa clásica de Galicia, típica de lo que es la Galicia del interior. Un pueblo que nace en torno a la nobleza de la casa de Alba. Tiene un castillo del que queda la torre del homenaje, convertido en parador nacional de turismo en los años del ministerio de Manuel Fraga, otro villalbés que es muy querido y muy de la tierra. En la vida de la parroquia y de la Villa se interactuaba de una manera intensa”.

Sobre la relación con sus padres, el prelado indica que “mi padre había emigrado muy joven, porque era hijo único huérfano y sus tíos se lo llevaron a Cuba y allí creció y tuvo sus negocios. Yo lo recuerdo muy poquito porque murió cuando yo tenía siete años. Mi madre también era hija de emigrantes. Ella nació en Bahía Blanca y en el año 2006 tuve la ocasión de hacer un viaje a Argentina invitado por el entonces arzobispo de Buenos Aires y actual Papa".

Hay quien dice que en esa España de la posguerra no se podía ser feliz. A lo que responde que “yo si pude ser feliz, incluso en los años en los que la Segunda Guerra Mundial estaba en su pleno apogeo. Es cierto que cuando murió mi padre y yo tenía siete años fue muy duro y no tenía nada que ver con el ambiente general y de la escuela. La vida en la villa era muy viva y había muchos niños y ese era un gran factor”. Recuerda con gran cariño al párroco de su villa, indicando que “fue clave en mi vocación. Don Gabriel era un pedagogo extraordinario. Él nos introducía mucho en la vida litúrgica y ponía el acento en la piedad eucarística”.

Problema de natalidad

Ante el problema actual de natalidad de niños el cardenal expone que “es un problema que va mucho más allá. Hay que tener una actitud ante la vida que va más allá de lo económico. Curiosamente, las familias más numerosas son familias muy comunes y en general son católicas. Un gran número de familias numerosas de nuestro país con más de tres hijos son casi en su totalidad católicas y practicantes”.

Ha recordado con cariño el viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a España del año 1982. “Duró casi 10 días. Comenzó el 31 de octubre en Madrid y terminó en Santiago el 9 de noviembre. Y ese último día fue muy intenso. Ese día el San Juan Pablo II dió un discurso sobre Europa que a día de hoy sigue siendo válido porque Europa está sufriendo división en lo civil y en lo religioso”.

Afirma que recuerda la JMJ del año 2011 de una manera especial porque fue “un momento de plenitud de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Volver a leer todas las intervenciones de Benedicto XVI es como recibir una luz. Se realizaron una serie de actos que tuvo su originalidad en Madrid. El encuentro del Escorial de los jóvenes con religiosos de vida contemplativa de todo el mundo fue un motivo de esperanza muy bueno. El encuentro con los profesores jóvenes universitarios también fue muy productivo. El trato que tuvimos con el mundo de la discapacidad fue intensísimo y el encuentro del Papa con ellos fue de una gran emoción”.

De su etapa al frente de la Conferencia Episcopal guarda grandes recuerdos. “Es un ente muy importante porque es una institución que ha ayudado mucho y puede ayudar a vivir la vida de la Iglesia con el principio de la comunión dentro de ella misma. El papel de la Conferencia para mostrar la unidad de la Iglesia es importantísimo".

La importancia de la Almudena en la sociedad madrileña

Por último ha querido tener presente a la Virgen de la Almudena. “Cuando llegue a Madrid apenas conocía esta advocación. Poco a poco me di cuenta de que tiene mucho que ver con ese Madrid cristiano que se articula en torno a un lugar concreto y en una población concreta. Después ha venido la tradición de la Virgen de la Paloma, que es algo más tardía y otras tradiciones marianas en la comunidad de Madrid. Pero la tradición de la Almudena es la originaria y está muy bien recogida en la Catedral. Por lo tanto, es una proyección para la vida cristiana y para la vida de los madrileños en general. Madrid es una diócesis joven y las tradiciones diocesanas no eran muchas. Para hacer Iglesia también tienes que conectar con la gran tradición de la Iglesia y localmente se expresa por San Isidro labrador y la Almudena”.