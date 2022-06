El cardenal Ricardo Blázquez se despide con cariño de Valladolid: “Ya tengo las maletas hechas”

“Ya tengo las maletas hechas, o casi hechas”, ha expresado sonriente el cardenal Ricardo Blázquez que se despide de la archidiócesis de Valladolid tras más de doce años de servicio pastoral.

Pese a que como él mismo ha desvelado, presidirá la archidiócesis en condición de administrador apostólico hasta el 30 de julio, fecha del inicio del ministerio de Argüello como arzobispo, el cardenal vivirá en la casa sacerdotal de Ávila. “La mayor parte de los residentes son compañeros de seminario, no son jóvenes tampoco”, ha bromeado Blázquez en su comparecencia. ·Viviremos unos 20 o 25. Ya lo he dicho varias veces, yo no quería vivir solo, yo tengo que convivir, vivir, celebrar, comer, charlar con otros”, ha explicado el cardenal, haciendo gala una vez más de su carácter afable.”Desde allí tendrás toda mi ayuda”, le ha asegurado al arzobispo electo el que pasará a ser emérito el citado 30 de julio.





"Hay noticias y buenas"

Y es que a sus 80 años, el Santo Padre ha aceptado su renuncia “esperada”. En las últimas semanas, ha reconocido, algunas personas “me han preguntado si había o no noticias refiriéndose al nombramiento del nuevo arzobispo y la terminación de mi ministerio aquí habiendo cumplido más de 80 años. Hoy puedo responder a aquella pregunta. Hay noticias y son buenas”.

Concluyen así más de doce años de servicio pastoral de la archidiocesis. Fue el 13 de marzo de 2010 cuando el Santo Padre nombró al hasta entonces obispo de Bilbao arzobispo electo de Valladolid; archidiócesis de la que tomó posesión en su catedral el 17 de abril de ese mismo año.

También en el transcurso de su servicio en Valladolid, recibió el birrete cardenalicio. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el Consistorio del 14 de febrero del año 2015, asignándole el título de Santa María en Vallicela.

A lo largo de estos años, ha compaginado su gobierno de la diócesis vallisoletana con sus cargos en la Conferencia Episcopal Española. Entre otros, fue presidente desde 2014 a 2020, tras ser reelegido para el cargo el 14 de marzo de 2017 —ya lo había sido durante el trienio 2005-2008— y vicepresidente durante el trienio 2008-2014. También, por su condición de cardenal, es miembro de media docena de congregaciones y consejos en la Curia romana.

Sus iniciativas en Valladolid

Durante sus años como pastor en la capital castellano leonesa ha puesto en marcha varias iniciativas en el campo de la evangelización; ha realizado visitas pastorales a todas las parroquias de la diócesis; puesto en marcha una docena de programaciones pastorales diocesanas, publicado una carta pastoral quincenal y ha publicado varios mensajes en Youtube dirigidos a sus feligreses, sobre todo durante la pandemia.

En el campo pastoral, ha ordenado a 17 presbíteros diocesanos, dos diáconos permanentes y dos obispos de Valladolid (Luis Argüello y Aurelio García Macías, el pasado 11 de julio).

En 2016 convocó a toda la Iglesia vallisoletana a un Congreso Eucarístico Diocesano. Además, ha iniciado los procesos de canonización del dominico José Luis Gago y del carmelita seglar Víctor Rodríguez.

A nivel institucional, ha realizado una reforma de la curia con la supresión de las vicarías (salvo la Vicaría General); la creación de la Dirección en Cáritas, el nombramiento de nuevos delegados episcopales y de varias mujeres en puestos de responsabilidad. Ha promovido la creación del Servicio de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (SAVA).

Patrono de la Fundación de Edades del Hombre, de todos es conocido su compromiso con la provincia de Valladolid y con sus instituciones, civiles o militares. Esa cercanía se ha hecho especialmente palpable con la Semana Santa, manifestación de religiosidad popular que no ha dudado en promocionar siempre que ha tenido oportunidad, la última vez, en noviembre de 2021, en Roma y con el Papa Francisco.

“Por todo ello, por su sencillez y por su talante dialogante y cordial, el pasado 7 de mayo recibió el título de Hijo Predilecto de Valladolid, que el pleno municipal le había otorgado el 11 de enero”, escriben desde la archidiócesis.