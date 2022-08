El cardenal Omella "impresionado" por lo que se está viviendo en la PEJ: "Me da esperanza para el futuro"

“¿Qué está pasando en el mundo? ¡Que la juventud se está abriendo a una búsqueda de algo que quizás en estos años atrás no nos veíamos, que es la trascendencia, que es los valores del Evangelio!”. Con estas palabras el cardenal Juan José Omella ha destacado para ABSIDE lo vivido en el encuentro de jóvenes en Medjugorje y lu que se está viviendo estos días en Santiago de Compostela con la PEJ.

Apertura de corazón

“Hoy lo viven con una profundidad, un respeto y una apertura de corazón que a mí me impresiona como rezan, cómo hacen preguntas, cómo conviven, cómo viven la fraternidad y cómo tienen ganas de comprometerse por hacer un mundo más justo, más en libertad y, sobre todo, en paz y solidario. A mí me ha impresionado y me da esperanza para el futuro”.

Una esperanza que espera “lleve cada uno en su corazón, a su casa, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su lugar de diversión, pues refleja un poco lo que ha vivido aquí y eso es el contagio”.

Llevar siempre el Evangelio

Estos jóvenes “bajan de esta montaña que sería Santiago de Compostela”, vuelven a su lugar de origen. “Yo creo que ahora es en su día a día, siendo como los demás, viviendo la vida como los demás, porque los cristianos no nos diferenciamos”, ha dicho el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Además, ha destacado que “viven con alegría, viven con esperanza, son solidarios, viven los valores del evangelio y eso choca siempre a alguien que dice es cómo los demás, pero tienen que llevar consigo este toque especial que les da el Evangelio”.